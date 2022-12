VIDEOSESTŘIH: Interobal v posledním domácím zápase roku kraloval, podívejte se

„Je to jeden ze zápasů, který může rozhodovat o prvním místě po základní části. Chceme jít do lednového zápasu s Chrudimí v co nejvýhodnější pozici,“ připomněl Marek Kopecký, že poslední dva účastníci Ligy mistrů se střetnou hned v lednu. „Sparta má velké kvality, ale zároveň je hodně nevyzpytatelná. Dokáže ztratit body s outsidery, ale favority umí potrápit. Určitě se na nás bude chtít vytáhnout. Musíme hrát se stoprocentní koncentrací a s maximálním nasazením. Věřím tomu, že budeme úspěšní,“ pokračoval kouč Interobalu.

Ten už se na podzim se Spartou dvakrát utkal na domácí palubovce. V lize vyhrál 8:0, ale v pohárovém zápasu mu Sparta udělila jedinou soutěžní porážku (2:3). „V tom pohárovém zápase to bylo spíš o nás než o Spartě. Bylo to krátce po hladkém ligovém vítězství nad nimi a kluci to měli v hlavách. Mysleli si, že to půjde samo. Možná je dobře, že taková facka přišla v poháru. O to víc koncentrovaní tam teď snad pojedeme,“ vrátil se Marek Kopecký k letošním zápasům se Spartou, která Interobalu uštědřila jedinou porážku i v předminulé mistrovské sezoně.

Teď půjde také o souboj dvou elitních střelců nejvyšší soutěže. Plzeňský Michal Sei᠆dler, jenž vede s 24 brankami pořadí kanonýrů, vs. kosovský reprezentant Drilon Max᠆harraj ze Sparty, který se trefil osmnáctkrát, stejně jako další plzeňský futsalista Michal Holý. Kdo se bude radovat?

Situace v tabulce

Čelo futsalové ligy: 1. Chrudim 34 bodů, 2. Interobal Plzeň 33 bodů, 3. Sparta Praha 27 bodů, 4. Slavia Praha 23 bodů, 5. Ol. Mělník 20 bodů.



Ve středu se hrálo: Démoni Česká Lípa – Olympik Mělník 6:8 Olomouc – Chrudim 3:11. Zbývající zápasy 13. kola - pátek (dnes): 20.00: Liberec – Slavia Praha, 20.30: Rapid Ústí nad Labem – Helas Brno, Sparta Praha – Interobal Plzeň, neděle 18.00: Perštejn – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto.

