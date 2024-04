První utkání semifinále play-off 1. Futsal ligy mezi domácím Interobalem Plzeň a Slavií Praha bylo bohaté na góly. Obhájci mistrovského titulu porazili sešívané 10:6 a v sérii vedou 1:0 na zápasy.

1. zápas semifinále play-off: Interobal Plzeň - Slavia Praha 10:6, 23. dubna 2024. | Foto: Jindřich Jäger

Plzeň vyhrála první poločas 6:1 a ve druhé půli si bezpečný náskok udržovala.

Za Interobal skórovali dvakrát Holý, Rešetár a Mikuš, po jedné brance přidali Kozár, Knobloch, Vnuk a Künstner.

„Nebyl to pro nás úplně běžný zápas. Padlo hodně branek, hodně jsme jich dostali, ale naštěstí jsme jich dali více. Budeme se snažit o druhý bod již v pátek,“ řekl svazovému webu futsalista Interobalu Francisco Mikuš.

Trenér Slavie Zdeněk Sláma, který hrával za plzeňský Interobal, nečekal, že jeho svěřenci vstřelí Plzni šest gólů. „Ale zase jsme jich deset dostali. Některé z nich byly až příliš laciné, od obsazených hráčů, které jsme nedohráli důsledně soubojem, jako bychom nevěřili, že to může být dramatičtější. Potřebujeme jiné nastavení, jít do toho jako do play-off. Na druhou stranu musím pochválit mladé hráče za to, že se nebáli hrát. Jsou to pro ně cenné zkušenosti. A že jsme nehráli na šest hráčů? Nemáme na to fyzicky, dopadlo by to ještě hůř,“ konstatoval Sláma.

FOTO, VIDEO: Liberec nás moc neprověřil, řekl po čtvrtfinále Křivánek

Série pokračuje v pátek v pražském Edenu.

Interobal Plzeň – Slavia Praha 10:6 (6:1)

Branky a nahrávky Plzně: 6. Kozár (Vitinho), 7. Holý (Vnuk), 13. Holý (Vahala), 14. Knobloch (Vahala), 19. Rešetár (Vnuk), 20. Vnuk (Mikuš), 22. Mikuš (Rešetár), 27. Rešetár (Vnuk), 30. Mikuš (Vnuk), 36. Künstner.

Sestava Plzně: Vahala – Rešetár, Holý, Vnuk, Mikuš – Vitinho, Kaká, Knobloch, Kozár – Künstner, Rick, Křivánek.

Interobal znovu neinkasoval a od semifinále ho dělí jedna výhra