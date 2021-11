Futsalisté Interobalu Plzeň nenavázali na víkendový senzační úspěch v Lize mistrů. Úřadující čeští šampioni totiž ve středu večer vypadli ve čtvrtfinále Českého poháru s Teplicemi. Plzeň doma prohrála 2:4.

Poslední vzájemný ligový zápas odehrály Interobal (ve žlutém) a Teplice v polovině ledna tohoto roku na severu Čech. | Foto: Deník/František Bílek

Interobal vedl gólem Dušana Künstnera, hosté dvěma brankami otočili skóre, ale Plzeň na to odpověděla vyrovnávacím gólem, kdy si roh Kozára Teplice srazily do vlastní sítě. Severočeši pak dvěma góly ve 20. a 22. minutě rozhodli o svém postupu. „Chtěl bych kluky pochválit za to, jak zápas odpracovali. Hráli jsme většinu zápasu na sedm lidí, takže to pro ně bylo náročné. I přesto, že jsme hráli bez tradičních opor, odehráli jsme dobré utkání v dobrém nasazení,“ řekl na klubové sociální síti trenér Plzně Marek Kopecký.