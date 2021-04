Vítěz základní části zvítězil až po prodloužení 2:1. Interobalu citelně chyběl nejproduktivnější hráč základní části a reprezentant Tomáš Vnuk.

Před výkopem Plzeň dostala Pohár Otakara Mesteka za vítězství v základní části, ale to favorita zřejmě ukolébalo. V 6. minutě hosté vstřelili gól - 0:1. Mělník skvěle bránil a několika skvělými zákroky se blýskl jeho gólman Žežulka.

Další gól padl až v poslední minutě normální hrací doby. V závěrečné power play nejprve Tomáš Buchta nastřelil tyč mělnické brány. Dvaačtyřicet vteřin před koncem si nástřel Michala Holého srazil do vlastní brány Nečas - 1:1.

Na konci první části prodloužení po přihrávce Michala Štrajta rozhodl Michal Seidler - 2:1. Tento stav vydržel až do konce prodloužení, a tak Plzeň v sérii vede 1:0.

"Naplnilo se to, o čem je play-off. Vůlí a touhou zápas otočit jsme ukázali vnitřní sílu. Měli jsme obrovské množství šancí, ale nepadalo nám to tam jako v sezoně. Neustále jsem věřil, že vyrovnáme. Pokud bych nevěřil, tak futsal nemohu hrát. Zápasy play-off se hrají do poslední vteřiny, což se teď ukázalo. Z rohu jsem nahrál Jumbovi (Michal Seidler), který je střelec a dal gól, když jsme to nejvíce potřebovali. V Mělníku očekávám stejný zápas. Bude to bojovný zápas, musíme zachytit začátek zápasu, proměňovat brankové příležitosti. Nemyslím si, že série bude o tom, kdo dá první gól, protože v Plzni Mělník vedl, ale my jsme vyhráli," zhodnotil zápas futsalista Plzně Michal Štrajt.

Druhý zápas se hraje v Mělníku v pondělí od 20 hodin.