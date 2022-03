Minulou sezonu odehrála Plzeň fantastické play-off, protože díky bilanci devíti výher a žádné porážky získala zlaté medaile.

Liberecký tým, který má před názvem města zkratku FTZS – Futsal team Zlej se(n), se dostal do play-off podruhé. Loni vypadl ve čtvrtfinále s Chrudimí už po třech zápasech.

FOTO: Interobal zvládl boj o druhé místo, přestřílel Teplice a vyzve Liberec

„První zápas play-off začínáme na půdě úřadujícího mistra. Do Plzně jedeme s úkolem vylepšit jak výkon, tak výsledek z našeho posledního střetnutí. Nemáme co ztratit, ale můžeme něco ukázat a užít si to, že jsme se dostali zase do play-off. Chceme tam nechat všechno, abychom si řekli, že jsme pro to udělali maximum, a mohli jsme mít po zápase hlavy nahoře. Cílem je určitě sérii natáhnout na co nejvíce zápasů,“ citoval klubový web Interobalu trenéra FTZS Liberec Karla Vrabce.

Také statistika vzájemných zápasů dává tušit, kdo je favoritem série. Plzeň se v lize potkala s Libercem osmkrát a všechna utkání vyhrála. Největším rozdílem skončil poslední vzájemný souboj, v němž Interobal doma rozstřílel Liberec 12:0. Celkové skóre vzájemných zápasů je 59:15.

Program zápasů čtvrtfinále

PÁ 18. 3., 20.00, Plzeň

1. Interobal – FTZS Liberec

ST 23. 3., 19.30, Liberec

2. FTZS Liberec – Interobal

PÁ 25. 3., 20.00, Plzeň

3. Interobal – FTZS Liberec

NE 27. 3., 19.30, Liberec

Případný 4. zápas v Liberci

ČT 31. 3., 20.00, Plzeň

Případný 5. zápas v Plzni

Za odměnu na Barcelonu. A teď zase zpátky k futsalu, velí trenér Kopecký