Interobal třikrát udeřil a uspěl na půdě brněnského Helasu

Svěřenci trenéra Marka Kopeckého vstoupili do zápasu aktivně a po devíti minutách hry se ujali vedení.Dušan Künstner našel přihrávkou volného Martina Zdráhala, který propálil gólmana Herka.Po prvním gólu si ale diváci počkali pořádnou dobu na další branky.

Po osmi minutách druhé půle dal větší klid na plzeňské kopačky Michal Seidler.Plzeňané rozehráli rychle aut a zkušený reprezentant vyslal přízemní střelu přesně k tyči.Seidler mohl posléze i zvýšit. Jeho nečekaný lob ze stoje orazítkoval však tyčku brněnské klece.Jedna branka nakonec ještě padla. Tomáš Vnuk rozkmital své nohy a pěknou střelou přes obránce rozvlnil síť.

„Zápas na Helasu byl těžký, jako pokaždé. Nehraje se nám tam příliš dobře. Helas hrál především zezadu a my do nich bušili. Gólman jim toho hodně pochytal a byl to podobný zápas jako u nás. Bylo to o prvním gólu. Když jsme ho dali my, byla otázka času, kdy přidáme druhý a definitivně zápas zlomíme,“ řekl plzeňský Tomáš Vnuk.

Další utkání hraje Interobal ve čtvrtek doma, kdy přivítá v Městské sportovní hale od 20 hod. Ústí nad Labem.

Helas - Plzeň 0:3

Poločas: 0:1. Branky a nahrávky: 9. Zdráhal (Künstner), 29. Seidler, 38. Vnuk. Rozhodčí: Gasnárek, Čep. Diváci: 322.

Sestava Plzně: Vahala (Němec, Luhový) – Zdráhal, Havel, Štrajt, Künstner, Rešetár, Kozár, Holý, Vnuk, Seidler.