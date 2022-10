Na třetí branku Plzně přihrával kapitán Lukáš Rešetár. „Gól vyplynul ze situace, protože jsme prohrávali o jednu branku, a tak jsme vytasili svoji nejsilnější zbraň, což je power-play. Sehráli jsme ji dobře. Myslím si, že Peter Kozár si to natáhl na střed, pak vystřelil, obrana Chrudimi byla rozhozená, míč se dostal ke mně, ale obránce soupeře na mě vystartoval, tak jsem nahrál Michalovi, který to z úhlu skvěle propasíroval do branky,“ popsal Rešetár.

Osmatřicetiletý futsalista Plzně vysvětlil, proč se Interobalu tak daří v početní výhodě na palubovce. „Power-play pilujeme delší dobu, od příchodu Marka Kopeckého do Interobalu. Jelikož se nám v nich daří, tak máme sebevědomí. Už minulou sezonu se nám ve finále dařilo trestat Chrudim při power-play, takže ta se toho bojí. Teď se nám to opět povedlo, protože všechny góly padly při power-play,“ uvedl Rešetár, který v Chrudimi hrál, ačkoliv nebyl zdravotně fit. „Hrál jsem pod práškama. Chtěl jsem hrát, protože tento zápas byl pro nás hodně důležitý. Teď se budu dávat do kupy,“ dodal.

Trenér Interobalu Marek Kopecký byl spokojený s produktivitou svého mužstva při power-play. Naopak nelíbil se mu důraz na vlastním brankovišti, odkud Chrudim vstřelila gól. „Přitom jsme se na to připravovali. Jinak si myslím, že zápas měl skvělou atmosféru a úroveň. Bod je zasloužený,“ řekl kouč Plzně.

