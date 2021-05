„Budeme se rvát, ale čeká nás hodně těžký zápas. Máme velkou šanci sérii ukončit a přepsat klubovou historii. Porazit Chrudim 3:0 na zápasy by trochu byla senzace, protože nám před sérií nikdo nevěřil,“ řekl trenér Plzně Marek Kopecký.

Ve finále play-off se střetávají vítěz základní části Interobal a druhá Chrudim.

V prvních dvou zápasech (3:2pp a 3:2) plzeňští futsalisté vždy doháněli náskok soupeře. V Chrudimi dokonce prohrávali 0:2. „V první půli se jí dařilo přehrávat nás a nám pomohl až gól na 1:2 do šatny. Také v Plzni bude Chrudim hrát naplno, protože musí, jinak pro ni končí sezona. My musíme zachytit začátek zápasu, abychom nemuseli otáčet výsledek, protože už by se nám to nemuselo povést,“ ví trenér.

„Musíme být koncentrovaní. Nesmíme myslet na to, že sérii můžeme ukončit, ale jít do toho, jako by to bylo 0:0 na zápasy.Věřím, že kluci vědí, o co se hraje a že už se finále tady nemusí opakovat. Bude záležet na každém hráči, jak to zvládne v hlavě. Věřím ale, že kluci jsou natolik zkušení, že zápas zvládnou,“ dodal Kopecký.

Ve finálové sérii postavil jednadvacetiletého Tomáše Buchtu místo Michala Seidlera do první čtyřky a Buchta se odvděčil dvěma góly v Chrudimi. „Tomáš začal sezonu v první čtyřce, když kvůli zranění chyběl Lukáš Rešetár, a hrál velmi dobře. Pak měl kvůli osobním problémům výpadek, takže jsem čekal, až dožene tréninkové manko. Tomáš je na svůj věk velice vyspělý futsalista, což ve finále prokazuje, a věřím, že ještě prokáže,“ vysvětlil trenér Marek Kopecký.

Zápas je na programu ve čtvrtek od 19 hodin v městské hale na Slovanech.