Před prvním zápasem elitní skupiny futsalové Ligy mistrů si trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký přál, aby v posledním utkání s Barcelonou bylo o co hrát. Toto přání se mu splní, protože po dvou zápasech skupiny C hrané v Plzni má první Barcelona šest bodů, druhý Interobal a třetí Dobovec po třech bodech.

Interobal Plzeň - Dobovec. Ondřej Vahala s míčem ve své moci. Vlevo Michal Holý a vpravo Tomáš Vnuk. | Foto: David Koranda

Do závěrečného turnaje Ligy mistrů Final Four postoupí pouze vítěz elitní skupiny. To znamená, že Interobal musí zvítězit nad famózní Barcelonou, která zdolala Halle-Gooik 8:4 a Dubovec 8:2, a také věřit, že Dubovec neporazí Halle-Gooik. „To bychom museli nad Barcelonu vyhrát asi o čtyři branky. K vítězství nad Barcelonou bude potřeba velké štěstí plus proměnit všechny šance. Myslím si, že jeden z padesáti zápasů se proti Barceloně dá vyhrát a doufám, že to bude zrovna v sobotu,“ přeje si futsalista Interobalu Plzeň Michal Holý.