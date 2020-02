Liberci v prvním poločase dokonale vycházely brejky, měl více vyložených šancí. Trenér Interobalu Marek Kopecký sáhl po čtvrtém gólu ke změně v bráně a poslal do hry Němce místo Lecjakse. Interobalu poté vyšel vstup do druhého dějství, čímž rozhodl o tom, že se senzace nekonala. O tři body se postaralo nejproduktivnější trio Vnuk, Kovács a Holý.

„Na kluky jsem hodně naštvaný, protože to není poprvé. Začíná to už v tréninku, kluci si musí uvědomit, že se blíží konec sezony a místo toho, aby naše forma stoupala, tak klesá. Nevím, co se s námi poslední dobou děje. Pokud budeme takhle hrát dál, tak nesplníme cíle,“ zlobil se trenér Plzně Marek Kopecký.

Podle něj si Liberec zasloužil odvézt bod. Hosté vyhráli první poločas 5:3. Po necelých dvou minutách druhé dvacetiminutovky Plzeň srovnala na 5:5 a v 28. minutě dal vítězný gól Vnuk.

„Ve druhé půli jsme měli šance rozhodnout zápas dříve, ale Liberec ukázal, že když do toho nedáme všechno, budeme mít problémy s každým,“ uvedl Kopecký.

Hráčům vytýkal, že se musí vrátit ke kolektivnímu výkonu a poctivé práci. „Kluci si musí v hlavě nastavit, že nejsme Sparta, Chrudim ani Teplice se spoustou brazilských futsalistů. Pokud si to budou myslet, dojedeme na to. My se musíme snažit hrát poctivý futsal a poctivě trénovat, ale delší dobu vnímám to, že tomu tak není,“ řekl kouč Interobalu.

Nejproduktivnější futsalista Interobalu Tomáš Vnuk uvedl, že mužstvo bylo zaskočeno hrou Liberce. „Prezentovali se dlouhými balony, což nám moc nevyhovovalo. Navíc jsme byli do obrany laxní a Liberci tam padlo všechno,“ tvrdil Vnuk.

Kanonýr prozradil, co se o přestávce dělo v šatně. „Je to nepublikovatelné (směje se). Zpočátku byl trenér v klidu, ale pak přišla trošku bouře. Řekl nám, ať ukážeme, jací jsme hráči, a výsledek otočíme. Tak jsme mu to ukázali a snad byl nakonec spokojený,“ sdělil Tomáš Vnuk.

Už v pátek hraje Interobal v České Lípě. „Pokud předvedeme to, co s Libercem, tak odjedeme se svěšenými hlavami. Musíme se probrat a hráči si musí uvědomit, že takhle to dál nepůjde. Byli bychom hlupáci, pokud bychom dobře rozjetou sezonu pokazili alibismem a lehkovážností,“ uzavřel Marek Kopecký.

Interobal Plzeň⋌6

Liberec⋌5

Poločas: 3:5. Diváci: 330.

Branky a nahrávky Plzně: 7. Zdráhal (Štrajt), 9. Holý (Vnuk), 18. Štrajt (Holý), 21. Vnuk (Kovács), 22. Kovács (Vnuk), 28. Vnuk (Kovács).

Sestava Plzně: Lecjaks, Němec – Holý, Kovács, Kozár, Vnuk, Havel, Zdráhal, Štrajt, Maur, Rozboud, Künstner.