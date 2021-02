Zápas se od prvních minut vyvíjel v plzeňské režii. Jako první svou příležitost využil po nástřelu Dušana Künstnera na zadní tyči číhající Martin Zdráhal. Slovenský reprezentant tak gólově oslavil první zápas v plzeňském dresu po svém návratu na plzeňskou palubovku.

Do konce prvního poločasu přidali hráči Interobalu ještě další dvě přesné trefy.

Pas Michala Holého před branku nejprve uklidil bezpečně do sítě Jan Havel.

Po půl minutě přidali domácí futsalisté třetí gól. Havel rozehrál rohový kop na Michala Seidlera, jenž pálil přesně pod břevno.

Po pauze Plzeň pokračovala v pohodové hře a postupně si vypracovala sedmigólový náskok.

Podruhé se trefili Zdráhal a Seidler. Další branky přidali Kozár a Rick.

Brankář Vahala přišel o čisté konto až v samotném závěru, kdy se štěstím dopravil míč do sítě bývalý ligový fotbalista Petr Benát.

Plzeňané se tak dobře naladili na pondělní ostře sledovaný souboj o první místo se silnou Chrudimí.

„Bude to těžké utkání s nejlepším týmem posledních let. Bude rozhodovat každý detail a myslím si, že to bude především taktická bitva,a uvidíme, v jaké jsou oba týmy kondici po covidové pauze,“ říká trenér Interobalu Marek Kopecký.