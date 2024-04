Po reprezentační přestávce pokračuje play-off 1. Futsal ligy semifinálovými zápasy. V úterý odstartuje série mezi mistrovským Interobalem Plzeň a Slavií Praha. Západočeši hrají od 19 hodin v hale na Slovanech.

3. zápas čtvrtfinále play-off: Interobal Plzeň - FTZS Liberec 9:0, 26. března 2024. | Foto: Jindřich Schovanec

Série se hrají na tři vítězné zápasy a týmy se o domácí prostředí střídají po jednom utkání.

Interobal má se Slavií vyrovnanou bilanci v základní části (0:5 kontumačně, 7:2). Plzeň nerada vzpomíná na zářijový duel v Praze, kde vyhrála 2:0, ale kvůli chybě v zápise, ve kterém nebyl dostatečný počet českých futsalistů, byl zápas kontumován 5:0 pro Slavii. Ztráta tří bodů stála Interobal prvenství po základní části.

„Po dlouhé reprezentační pauze se vracíme do zápasového tempa a těšíme se na to. Slavii máme co vracet vzhledem ke kontumaci utkání v základní části. Věřím, že nás přijde podpořit co nejvíce fanoušků a poženou nás za první výhrou,“ řekl svazovému webu futsalista Interobalu Plzeň Tomáš Vnuk.

Semifináloví sokové se tuto sezonu střetli už v semifinále Českého poháru, v němž zvítězila domácí Plzeň 4:1.

V letošním čtvrtfinále play-off Interobal vyřadil Liberec 3:0 na zápasy se skóre 22:0. Slavia postoupila přes Chomutov 3:1 na zápasy.

Cena vstupenek na semifinálové duely v Plzni zůstává stejná, tedy 100 korun.

„V roli favorita bude Interobal. Půjdeme do toho s respektem ke kvalitám soupeře, ale nepůjdeme do toho s nějakými obavami,“ řekl svazovému webu futsalista Slavie Filip Havrda.

Program zápasů

1. zápas: 23. dubna, 19.00

Interobal Plzeň – Slavia Praha

2. zápas: 26. dubna, 20.00

Slavia Praha – Interobal Plzeň

3. zápas: 30. dubna, 20.10

Interobal Plzeň – Slavia Praha

Případný 4. zápas: 3. 5., 20.15

Slavia Praha – Interobal Plzeň

Případný 5. zápas: 7. 5., 19.00

Interobal Plzeň – Slavia Praha

Interobal znovu neinkasoval a od semifinále ho dělí jedna výhra