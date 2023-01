Na první gól čekali diváci až do 31. minuty druhého poločasu. Interobal rozebral obranu Chrudimí sérií přihrávek, na jejímž konci byl skórující Peter Kozár – 1:0.

O necelé dvě minuty později vyrovnal Éverton, který se zbavil Holého, přehodil brankáře Vahalu a Rešetár na brankové čáře na balon hlavou nedosáhl – 1:1.

„Zápas byl od začátku opatrný, protože nikdo nechtěl udělat chybu. Věděli jsme, že rozhodnou maličkosti a že nepadne moc gólů. Mohlo se zdát, že můj gól byl snadný, ale ne vždy se to podaří takhle proměnit. Celou akci perfektně rozjel Diece, Brazilci jsou tvořiví s míčem, umí podržet balon a vyhodnotit situace, což se při našem gólu ukázalo. Za stavu 0:0 jsem měl šanci, kdy jsem sám před brankou zakončoval nad nohu gólmana, ale Dudu to reflexivně chytil,“ uvedl futsalista Interobalu Plzeň Peter Kozár.

Na rozdíl od vzájemného duelu v Chrudimi Plzeň nesáhla k power-play, ale jako pátého hráče využívala brankáře Ondřeje Vahalu. „Chrudim záměrně nechávala Ondru střílet. Paradoxně jsme z jedné Ondrovy odražené střely dali gól. Hrálo se hodně takticky svázané utkání, které nebylo pro diváky příliš krásné. Nemyslím si, že to bylo krásné utkání. Byl to takový zvláštní futsal, nikdo nechtěl udělat chybu. Myslím si, že boj o první místo je otevřený, protože jeden gól ve skóre není nic, takže jsme na tom prakticky stejně. Diváci mohli vidět, proč jsme angažovali Dieceho. Nechtěli jsme dopustit opakování minulého play-off, v němž jsme dohrávali v sedmi lidech, z toho tři kluci chodili před zápasy na injekce, aby mohli odehrát finále. V Čechách už nebylo kde brát, proto jsme museli sáhnout do zahraničí. Diece hrál českou ligu za Teplice, zjišťovali jsme si o něm informace. Celá kabina se shodla na tom, že potřebujeme posílit. Absolvoval s námi pět tréninku a v prvním utkání ukázal, proč jsme si ho vybrali. Na první zápas odvedl velice kvalitní výkon,“ řekl trenér Plzně Marek Kopecký.

Interobal Plzeň - Chrudim 1:1 (0:0)

Branky a nahrávka: 31. Kozár (Rick) - 33. Éverton.

Sestava Interobalu: Vahala – Diece, Rick, Kozár, Buchta – Rešetár, Holý, Künstner, Seidler – Křivánek, Knobloch. Trenér: Marek Kopecký.

