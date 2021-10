Zápas Interobalu s Pesarem se rozhodl ve druhé půli. V té první šli domácí brzy do vedení. Plzeňský Rick sice v 17. minutě vyrovnal, jenže Seidler si vzápětí vstřelil vlastní gól. Za stavu 2:1 zamířily oba celky do druhého dějství. V něm Pesaro rozhodlo. Ve 24. minutě zvýšil Canal na 3:1 a o deset minut později Fortini na 4:1. Za Interobal ještě korigoval výsledek čtyři vteřiny před koncem kapitán Rešetár.

"Rozhodly individuální chyby a dva hloupé obdržené góly po standardních situacích z rohů. Samozřejmě že rozhodla kvalita Italů, protože se ukázalo, že jsme se utkali s top týmem Evropy. Myslím si, že jsme odehráli dobrý zápas, dostávali jsme se do šancí, chvílemi jsme soupeře dostávali pod tlak. Kromě hloupých individuálních chyb, tak kluci nechali na hřišti všechno a s kolektivním výkonem jsem hodně spokojený. Do Itálie jsme jeli se záměrem předvádět nikoliv pasivní, ale aktivní futsal. Stále jsme ve hře o postup," řekl trenér Interobalu Plzeň Marek Kopecký.

Západočeši jsou po prohře ve vyrovnané tabulce poslední. Vede Tjumeň se čtyřmi body, a pokud chce Interobal pomýšlet na umístění v postupové trojici, musí proti ruskému velkoklubu v sobotu uspět. "Tjumeň ve skupině působí asi nejlepším dojmem ze tří našich soupeřů. Bude to velice těžké utkání, ale my nemáme co ztratit. Odpočineme si a pokusíme se porvat o zázrak," slíbil Kopecký.

Pesaro – SK Interobal Plzeň 4:2 (2:1)

Branky: 3. Júlio de Oliveira, 18. vlastní Seidler, 24. Canal, 34. Fortini – 17. Rick, 40. Rešetár. Rozhodčí: Ciobanu (ROU) – Reina (ESP). ŽK: Taborda, De Luca – Rick.

Pesaro: Espindola (Miarelli, Vesprini) – Fortini, Taborda, Cuzzolino, Júlio de Oliveira – Ciappici, D´Ambrosio, Tonidandel, Salas, Honorio, Canal, De Luca. Trenér Colini.

Plzeň: Vahala (Němec) – Rešetár, Vnuk, Holý, Seidler – Rick, Buchta, Kozár, Zdráhal, Štrajt, Havel, Künstner. Trenér Marek Kopecký.

Tabulka skupiny 4

P Tým V R P Skóre B

1. Tjumeň 1 1 0 6:5 4

2. Pesaro 1 0 1 6:5 3

3. Kairat Almaty 0 2 0 6:6 2

4. SK Interobal Plzeň 0 1 1 5:7 1