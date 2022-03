„Zápas jsme zvládli přesně tak, jak jsme chtěli. Vstřelili jsme první branku a měli hru pod kontrolou. Máme to, pro co jsme do Liberce jeli a v pátek budeme chtít postoupit do semifinále,“ prohlásil na svazovém webu futsalista Plzně Peter Kozár.

Liberecký brankář Jakub Dlask vyzdvihl zlepšenou obranu svého mužstva oproti prvnímu mači v Plzni. "Nepouštěli jsme Plzeň k tolika vyloženým šancím, ale i přesto soupeř ukázal svoji kvalitu. Mrzí nás prohra na domácí palubovce, ale v pátek pojedeme do Plzně s tím, že už nemáme co ztratit," burcoval Dlask.

FTZS Liberec – SK Interobal Plzeň 0:5 (0:2).

Branky a nahrávky: 7. Holý (Künstner), 16. Seidler (Vahala), 27. Štrajt (Seidler), 35. Holý (Rešetár), 40. Seidler.

Sestava Interobalu: Vahala, Němec – Rešetár, Zdráhal, Havel, Štrajt, Rick, Holý, Kozár, Seidler, Künstner. ŽK: 3:1. Diváci: 210.

Interobal zametl s Libercem. Seidler nastřílel čtyři góly