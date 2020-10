Západočeši nevstoupili do zápasu zrovna dobře. Brankář Němec vyvezl míč až na polovinu soupeře, kde však obrana hostů zblokovala jeho střelecký pokus a následně Pico Pau trefil z velké dálky opuštěnou domácí klec.

Po 101 minutách tak skončila neprůstřelnost plzeňského gólmana.

Svěřenci trenéra Marka Kopeckého ale ve zbytku první části zabrali a přetočili stav duelu.

Nejprve po bleskové rozehrávce auto překvapil zaskočené Teplice Tomáš Vnuk. Druhou trefu obstaral Tomáš Buchta, jenž společně s Michalem Seidlerem skvěle zužitkoval přečíslení dva na jednoho.

Po pauze Teplice sice srovnaly, ale z vyrovnání se neradovaly dlouho. Seidler zamířil dvakrát do černého a poslal svůj tým do dvougólového trháku.

Hosté v závěru zkoušeli hru bez gólmana a Plzeňané mohli definitivně rozhodnout duel střelou do opuštěné klece. Kozár se však netrefil. Mrzet to plzeňského hráče ale nemuselo. Hosté sice v poslední minutě vsítili kontaktní branku, nicméně Západočeši si již nenechali vzít vítězství.

„Utkání hodnotím dle výsledku pozitivně. Vyhráli jsme, myslím, že zaslouženě, i když nám nevyšel vstup do utkání. Naštěstí nás to nezlomilo a do poločasu jsme skóre otočili. Klíčové byly branky na 3:2 a na 4:2. V závěru jsme sice inkasovali při power play, ale samotný závěr jsme si už pohlídali. Hodně si ceníme této výhry,“ hodnotil zápas plzeňský hráč Michal Holý.