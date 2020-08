O víkendu 29. a 30. srpna, tedy týden před startem nejvyšší soutěže, se střetne v Městské hale na Slovanech s mistrem Německa Hohensteinem.

„Hohenstein vyhrál titul v dohrávané sezoně, takže zápasy proti němu budou mít grády,“ tuší PR manažer plzeňského Interobalu Martin Spörl.

Plzeňští futsalisté už dva týdny pilují hru v hale, předtím nabírali fyzickou kondici na atletickém stadionu ve Skvrňanech.

Druhý tým dvě kola před koncem minulé nedokončené sezony má za sebou tři přátelské zápasy. V dvoj- utkání s polským Rekordem Bielsko-Biala prohrál 1:5 a vyhrál 5:3. Minulý pátek porazili prvoligový Olympik Mělník 6:0.

„Sice jsme vyhráli 6:0, ale jako jediné pozitivum vidím to, že jsme nedostali gól, což jsem po klukách před zápasem chtěl. Hráli jsme bez pohybu, bez agresivity a do dalších zápasů musíme zase přidat,“ komentoval střetnutí trenér Interobalu Marek Kopecký.

Dva góly a jednu asistenci si připsal Tomáš Buchta. „Hrálo se mi celkem dobře, sice jsem měl ze začátku těžké nohy, ale pak jsem to nějak rozběhal. I když jsem se potom cítil líp a líp, tak ani po dvou gólech jsem si na hattrick nevěřil (smích),“ povídal Buchta.

Podle něj je třeba pracovat na herních kombinacích a zvykat si na sebe ve čtyřkách. „Aby náš výkon šel zase nahoru,“ dodal Tomáš Buchta.

Gól vstřelila také slovenská posila ze Sparty Praha Gabriel Rick, který nastoupil s kapitánskou páskou. „První gól, kapitánská páska, něco to stát bude. Ale za tohle do kasy rád zaplatím, co dlužím,“ řekl Rick.

Branka Ricka potěšila, byla pro něho třešničkou na dortu. „Ještě pořád se sehráváme, máme na čem pracovat, ale určitě to bude lepší a lepší,“ tvrdil Gabriel Rick.

Nejvyšší futsalovou soutěž VARTA Futsal ligu Interobal Plzeň začne domácím utkáním 4. září od 20 hodin v Městské hale na Slovanech proti Liberci.