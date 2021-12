Interobal potrápil Barcelonu, ale prohrál a v Lize mistrů končí

Futsalisté Interobalu Plzeň uhráli solidní výsledek proti světovému gigantu, jakým je španělská Barcelona. V sobotním utkání elitní skupiny Ligy mistrů prohráli 1:3, což znamená, že skupinu C hranou v Plzni suverénně ovládla Barcelona a postoupila do Final Four Ligy mistrů. Čeští mistři získali tři body za výhru s belgickým šampionem Halle-Gooik, ve skupině obsadili druhé místo, které znamená konec v této sezoně Ligy mistrů.

Interobal Plzeň - Barcelona, 4. prosince. Dušan Künstner (vlevo) a Michal Seidler (vpravo). | Foto: Ivana Hošková

Plzeňští brzy inkasovali. U lajny se uvolnil nejlepší futsalista světa Ferrao a tvrdou ranou na zadní tyč nedal Vahalovi ve 4. minutě šanci. Pak se ale hrálo vyrovnané utkání. Šance měli Vnuk i Seidler. Trenér Kopecký zkusil na konci první půle i hru bez brankáře, ale domácím se už do přestávky nepodařilo vyrovnat. Barcelona nakonec rozhodla zápas na začátku druhé půle. Nejprve si Vnuk srazil střelu do vlastní brány a krátce poté zvýšil na 3:0 pro Katalánce Rodrigues. Plzeň ihned sáhla k power play a Barceloně zatápěla. Deset minut před koncem vykřesal naději Tomáš Vnuk, který prostřelil Planu – 1:3. Další branka visela na vlásku, ale Holý minul. Vyprodaná hala si i tak užila závěr utkání a poděkovala hráčům za konečné druhé místo v náročné elitní skupině C. Interobal porazil belgického mistra. Vnuk slavil narozeniny hattrickem "Zápas bych si užil více, pokud bychom vyhráli. Nicméně takový zápas se vyhraje jeden z padesáti, jak říkal Michal Holý. Dneska to byl asi 48. zápas, protože jsme od výhry tak daleko nebyli. Chtěl bych všem poděkovat za podporu, ať už v hale nebo doma," řekl Tomáš Vnuk, nejlepší střelec Interobalu v elitní skupině. Osmadvacetiletý futsalista se vrátil k nešťasnému momentu z 24. minuty, kdy si dal vlastní gól. "Lepší by bylo dát dva góly do branky Barcelony nebo alespoň gól a nahrávku. Nevzpomínám si, kdy jsem si naposledy dal vlastňáka, ale takhle smolný gól na 0:2 ten zápas asi zlomil," mrzelo Vnuka. Doufá, že zkušenosti z Ligy mistrů v říjnové základní skupině i nyní v té elitní, Interobal zúročí v české nejvyšší soutěži a opět získá domácí titul. "Snad nebude kontraproduktivní, že jsem odehráli super zápas s Barcelonou a od Chrudimi v lize nedostaneme dvakrát debakl. Musíme nastavit hlavy na každý zápas stejně, jak nám říká trenér. Jen my sami můžeme vyhrát ligu a pak znovu hrát Ligu mistrů," uzavřel Tomáš Vnuk. Interobal se s Barcelonou popere o postup do Final Four Ligy mistrů