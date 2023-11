Futsalisté Interobalu Plzeň postoupili do finále Českého poháru po úterní výhře 4:1 doma proti Slavii Praha. Finálový soupeř Plzně vzejde ze středečního zápasu (19.30 hodin) mezi Českými Budějovicemi a Helasem Brno. Finále je na programu 5. prosince od 17 hodin v Ostravě v přímém přenosu televizní stanice ČT Sport.

Semifinále poháru Interobal Plzeň - Slavia Praha 4:1, 14. listopadu 2023. | Foto: Václav Nováček

Interobal proti Slavii prohrával 0:1, ale Knobloch a Vitinho do konce první půle otočili vývoj zápasu na 2:1. Ve druhé dvacetiminutovce skórovala pouze Plzeň, za niž se prosadili Holý a opět Vitinho - 4:1.

"Zápas to byl velmi bojovný, jak je se Slavií poslední dobou zvykem. Měli jsme dost šancí, ale neproměňovali jsme je, a tak udeřila z ničeho nic Slavia. Naštěstí jsme ještě do poločasu skóre otočili, a druhou půli jsme ještě více zapli a náskok navýšili, i když jsme ještě dost šancí nedali. Zaslouženě jsme vyhráli a postoupili do finále, kde bude cílem konečně přivézt vítězství v poháru do Plzně," řekl na klubových sociálních sítích futsalista Interobalu Plzeň Tomáš Vnuk.

SK Interobal Plzeň - SK Slavia Praha 4:1 (2:1)

Branky a nahrávky: 15. Knobloch (Mikuš), 19. Vitinho (Mikuš), 31. Holý (Vnuk), 33. Vitinho (Mikuš) - 12. Sita (Homola).

ŽK: 2:4. Diváci: 230.

Sestava Interobalu: Vahala – Rešetár, Holý, Křivánek, Vnuk – Mikuš, Knobloch, Vitinho, Kozár – Kaká, Rick, Buchta.

