Ve čtvrtek od 20.30 hodin v městské hale na Slovanech hraje Interobal Plzeň druhý zápas elitní skupiny LM se slovinským mistrem Dobovec, který ve středu prohrál s Barcelonou 2:8.

Trenér Plzně Marek Kopecký se svěřil, že si utkání proti Halle-Gooik moc neužil. „Snažil jsem se vší silou pomoci klukům, žil jsem s nimi,“ vysvětlil Kopecký.

Belgičané podle něj potvrdili individuální kvalitu ve hře jeden na jednoho a při kombinaci přes pivoty. „Jakmile nás zatlačili na deset metrů od branky, tak jsme měli obrovské problémy. Ale to jsme všechno věděli a byli jsme na to připravení. Chtěli jsme hrát aktivně, což se někdy bohužel nepovedlo. Kluci od puntíku splnili to, co jsme si řekli. Najeli jsme na režim ze základní skupiny, kde kluci dokázali, že se umí v těžkém zápase semknout, hrát jako jeden tým a k tomu přidat efektivitu. Kluky musím pochválit a semknout před nimi, protože soupeř byl kvalitní,“ řekl kouč Interobalu.

Do dalších zápasů si přál, aby jeho svěřenci pokračovali ve stejném nasazení a týmové hře, vylepšili dostupování soupeře a nechodili pozdě střídat, protože pak jim chyběla potřebná síla.

Na utkání s Halle-Gooik přišlo více než šest stovek diváků. „V hale byla neskutečná atmosféra. Lidi byli skvělí, zápas byl reklamou na futsal, což diváky vtáhlo a fandila celá hala. Takhle by to mělo vypadat,“ chválil fanoušky Marek Kopecký.

Pátý a šestý gól Interobalu vstřelil Michal Seidler, který přihrával na první branku Tomáše Vnuka a na gól na 2:1 Peteru Kozárovi.

„Od začátku zápasu byla skvělá nálada, protože jsme do něj vstoupil velmi dobře. Plnili jsme pokyny trenéra, věděli jsme, že Halle-Gooik je výborné mužstvo. Má tam technicky šikovné Brazilce plus dva šikovné pivoty, na které jsme si dávali velký pozor. Zápas jsme zvládli jako celý tým a zaslouženě jsme vyhráli,“ uvedl Seidler.

Vyzdvihl, že Interobal přežil pětiminutovou power-play hostů. „Myslím si, že kdyby Halle-Gooik začalo power-play dříve, tak by nějaký gól dalo. Přesto v ní měli hodně šancí a my jsme to nechci říct špatně bránili, ale nedokázali jsme soupeři vzít balon,“ tvrdil Michal Seidler.

Tomáš Vnuk, který ve středu slavil 28. narozeniny vstřelil hattrick během dvanácti minut prvního poločasu. „Všem jsem říkal, že dám dva góly. Ten třetí už byl takový navíc. Mám radost, že jsem pomohl klukům, protože vítězství je důležité,“ prohlásil Vnuk.

Tři body se podle něj rodily od začátku zápasu. „Před prvním gólem jsme měli dvě tři šance. Věděli jsme, z čím jdeme. V první půli jsme vstřelili čtyři branky, což bylo důležité. Do druhého poločasu jsme nevstoupili dobře, Halle-Gooik dalo gól, pak mělo tutovku. Přežili jsme a pak jsme dali gól. Neustále jsme vedli o dva tři góly, takže z tohoto pohledu jsme měli zápas pod kontrolou,“ uzavřel Tomáš Vnuk.

Interobal Plzeň 6

Halle-Gooik 3

Poločas: 4:1. ŽK: 1:1. Diváci: 623.

Branky a nahrávky: 5. Vnuk (Seidler), 12. Kozár (Seidler), 14. Vnuk, 17. Vnuk (pen.), 22. Seidler (Kozár), 29. Seidler (Vnuk) – 7. Roninho (Jelovčić), 21. Diogo, 24. Tomić (Jelovčić).

Sestava Plzně: Vahala – Rešetár, Buchta, Vnuk, Holý – Rick, Kozár, Zdráhal, Štrajt, Havel, Seidler, Künstner. Trenér: Marek Kopecký.

