Finálová série

ÚT 14. 5., 19.00

Chrudim – Plzeň

PÁ 17. 5., 19.00

Plzeň – Chrudim PO 20. 5., 19.00

Chrudim – Plzeň Případně: Plzeň – Chrudim (24. 5., 18.00) a Chrudim - Plzeň (26. 5., 19.00)

„Můj konec se blíží, už je to definitivní. Tahle finálová série bude poslední v roli hráče,“ potvrdil kapitán plzeňských futsalistů Lukáš Rešetár, že po sezoně skončí. A samozřejmě by si přál, aby se loučil vítězně. „Bylo by to krásné. Nejen pro mě, ale i pro celou Plzeň,“ zasnil se futsalista, který nedávno oslavil 40. narozeniny. I když titul obhajuje plzeňský Interobal, jde do finále ve výhodnější pozici Chrudim. Ta vyhrála základní část, a tak bude začínat doma v Heřmanově Městci, kde by se hrál i případný rozhodující pátý zápas.

„Šance vidím padesát na padesát,“ připomněl Rešetár, že v základní části byl úspěšnější vždy domácí celek. „Všechno nasvědčuje tomu, že to bude zase vyrovnané,“ doplnil a litoval, že se jeho tým o lepší startovní pozici připravil zbytečnou kontumací na Slavii.

„Takhle pokud chceme titul, musíme aspoň jednou vyhrát u nich. V předchozích titulových sezonách se nám to povedlo, takže na tom se nic nemění. Mistři musí umět vyhrát i venku,“ dodal lakonicky futsalista, který se na podzim rozloučil s reprezentací a během ledna oznámil konec i v klubu.

Symbolicky posledním soupeřem bude Chrudim, kde strávil odchovanec plzeňského futsalu podstatnou část svojí kariéry. „Hned se mi vybavil první titul, kdy jsme byli s Chrudimí v semifinále na pokraji vyřazení, zajímavé byly také bitvy s Teplicemi a pak samozřejmě první titul s Plzní, který byl nečekaný,“ jmenoval mistrovské tituly, na které vzpomíná nejraději.

První zápas finálové série je na programu v úterý v Heřmanově Městci, kde domácí Chrudim přivítá od 19 hodin obhájce mistrovského titulu z Plzně. Ve stejných rolích šly oba celky do finálové série už před dvěma lety, kdy uspěli Východočeši. V posledních čtyřech letech neměla futsalová liga jiné finalisty.

Kdo se bude radovat tentokrát?