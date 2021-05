Skóre zápasu otevřel explzeňský Matúš Ševčík v dresu Slavie – 0:1. „O poločase jsme si v šatně řekli, že hrajeme docela dobře a musíme hrát pořád to samé. Bavili jsme se o tom, že musíme víc blokovat střely, abychom trochu více Vahymu (brankář Ondřej Vahala, pozn. aut.) pomohli a zároveň se víc tlačit na druhé straně do zakončení,“ popsal pro klubový web poločasové dění v kabině Tomáš Vnuk.

Na začátku 25. minuty vyrovnal Gabriel Rick, který se uvolnil po rohu Petera Kozára – 1:1. Vítězný gól vstřelil plzeňský Interobal díky Tomáši Vnukovi. Ten si narazil balon s Michalem Seidlerem a technickou střelou přehodil slávistického gólmana – 2:1. „Byla to taková improvizace. Často to hrajeme tak, že do poslední chvíle držím balón a chci to prohodit na pivota. Jumbo (Seidler, pozn. aut.) to naštěstí udělal výborně a ještě mi to znovu hodil a já už jen na dlouhou nohu přehodil gólmana,“ okomentoval rozhodující moment zápasu střelec druhé plzeňské branky.

„Podle mě jsme byli celý zápas lepší. Trochu jsme šetřili síly a nepresovali jsme úplně nadoraz. Mohli jsme vyhrát i větším rozdílem, v první půli jsme měli několik šancí a nebo v závěru jsem mohl dát do prázdné. Ukázali jsme, že otáčet zápasy umíme, že jsme hráči pro velké zápasy a zaslouženě vedeme v sérii,“ dodal Tomáš Vnuk.

Druhý zápas se hraje v pondělí od 20.15 hodin v Praze v přímém přenosu ČT Sport. Třetí utkání je na programu ve středu od 19.00 hodin v Plzni. Případný čtvrtý duel je v rozpisu příští pátek v Praze a případný pátý mač příští neděli v Plzni.