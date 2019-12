Vedli 2:0, ale nakonec prohráli 2:6. Futsalisty Interobalu Plzeň stála nedělní domácí porážka s pražskou Spartou pád z prvního místa na třetí. VARTA Futsal ligu vede Sparta, druhá je Chrudim se stejným počtem bodů jako Plzeň.

Interobal Plzeň x Sparta Praha | Foto: Deník / Zdeněk VAIZ

Už v 7. minutě vedl Interobal 2:0. Po třech minutách se trefil Holý a záhy skóroval Vnuk. Sparta do přestávky otočila skóre po gólech z 8., 14. a 20. minuty. Za stavu 2:2 odstoupil ze hry Vnuk po pádu na rameno. „Byl jsem na rentgenu a nic zlomeného nemám. Ani vyhozené nebylo. Zřejmě jen naražené, snad to nebude nic vážnějšího. Ještě mě čeká vyšetření ve středu. To jsem mohl klidně dohrát,“ řekl v pondělí ráno Tomáš Vnuk svazovému webu.