V prvním kole nové sezony 1. VARTA Futsal ligy potvrdil plzeňský Interobal roli favorita a v domácím prostředí zdolal liberecký FTZS vysoko 5:0.

Svěřenci trenéra Marka Kopeckého byli hned od první minuty aktivnějším týmem na hřišti a vytvářeli si jednu gólovou šanci za druhou. Skóre otevřel po třech minutách hry Holý, který využil dobré nabídky Vnuka.

Domácí nadále drželi pevně otěže nad průběhem zápasu. Na další branku si ale diváci museli počkat až do 16. minuty, kdy Michal Seidler, nová posila Interobalu, tečovala šikovně před brankou střelu autora prvního gólu.

Plzeňané pokračovali po přestávce v pálení šancí, ale zároveň přidávali i další góly.

V rychlém sledu se prosadili Buchta a Seidler. Za malou chvíli rozhodčí uznal další trefu Plzně, ale domácí Havel se přiznal, že míč nepřešel brankovou čáru.

Následně přidal ještě další gól Tomáš Buchta. V závěru zápasu vyběhl na hřiště Lukáš Rešetár, který nastoupil po devíti měsících.

„Jsem za to hrozně rád. Bylo to hodně náročné období, když jsem byl zraněný, hlavně po psychické stránce. Doufám, že minuty budou přibývat a zdraví mi bude držet,“ věří Lukáš Rešetár.

Další branka již nepřišla. Interobal zvítězil tak 5:0.

„První zápas je vždycky velmi důležitý, od toho se to vše odvíjí. Řekli jsme si, že musíme hrát na sto procent a nesmíme Liberec podcenit. Myslím si, že se nám to podařilo. Měli jsme celý zápas pod kontrolou. Nebýt brankáře Vogta, tak by to mohlo skončit daleko víc. Liberec má kvalitní mužstvo, které chce hrát futsal,“ zhodnotil utkání Michal Seidler.

Interobal Plzeň - FTZS Liberec 5:0

Poločas: 2:0. Branky a nahrávky: 3. Holý (Vnuk), 16. Seidler (Holý), 26. Buchta (Seidler), 27. Seidler (Vnuk), 34. Buchta (Seidler).

Sestava Plzně: Němec – Buchta, Holý, Vnuk, Seidler, Rick, Kozár, Ševčík, Künstner, Rešetár, Havel.