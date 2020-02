Není vyloučené, že první Plzeň narazí na Severočechy opět v play-off, a proto by bylo žádoucí, aby Interobal vyhrál a vybudoval si u Lípy větší respekt.

„Nesmíme soupeře podcenita je třeba zápas zvládnout lépe než domácí duel s Libercem,“ uvedl futsalista Interobalu Tomáš Vnuk.

Utkání s Libercem vyhrál lídr soutěže 6:5, ale jeho hra drhla. V jednu chvíli prohrával 2:5 a trenér Plzně Marek Kopecký dával najevo nespokojenost. „Pokud předvedeme to, co s Libercem, tak z České Lípy odjedeme se svěšenými hlavami. Musíme se probrat a hráči si musí uvědomit, že takhle to dál nepůjde. Byli bychom hlupáci, pokud bychom dobře rozjetou sezonu pokazili alibismem a lehkovážností,“ zlobil se Kopecký po mači s Libercem.

Za Českou Lípu hrají tři explzeňští futsalisté – brankář Bartůněk, Abrham a Slavík, který přišel na sever Čech letos v lednu. „Viděli jsme Lípu v televizi, jak vyhrála v Mýtě, kde se to nepodaří každému. Je to nepříjemný soupeř a bude to těžší zápas než s Libercem,“ tvrdil Vnuk.