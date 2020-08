Prvoligoví futsalisté Interobalu Plzeň sice porazili druholigové plzeňské Jerigo 4:1 a postoupili do celostátního poháru, ale předvedená hra se trenérům a vedení klubu nezamlouvala. V sobotu od 19.30 v městské hale na Slovanech čeká na Interobal německý mistr VFL 05 Hohenstein-Ernstthal.

„Zápas s Jerigem nedopadl úplně podle představ, ale důležitý je postup a ten zápas bychom měli hodit za hlavu,“ vrátil se k pondělnímu utkání střelec dvou branek Interobalu Tomáš Vnuk.

Interobal Plzeň měl s Hohensteinem odehrát dva zápasy, ale nedělní duel Němci zrušili. „Mají po sezoně a kvůli nedostatku hráčů nedělní utkání nebude. Hohenstein je německým mistrem, ale uvidíme, v jakém složení přijede,“ řekl Vnuk.

Hrajícím trenérem Hohensteinu je plzeňský fotbalový odchovanec a futsalista Michal Salák. „V týmu je dalších asi pět Čechů,“ upozornil nejproduktivnější hráč Interobalu v minulé sezoně.

Plzeňští futsalisté a Hohenstein se v přípravě utkali před dvěma roky v Německu. První zápas prohráli, ale odvetu vyhráli. „Může to být dobrá generálka, protože Hohenstein je silnější než některé české týmy zespodu tabulky,“ tvrdil Vnuk.

Ten tvoří údernou čtyřku s Michalem Holým, Michalem Seidlerem a Tomášem Buchtou. Navíc Interobal se stále musí obejít bez kapitána Lukáše Rešetára a Michala Kovácse.

Plzeňané proto myslí na nejvyšší ligové příčky. Do soutěže vstoupí 4. září ve 20 hodin doma s Libercem. „Cílem je minimálně finále, takže do každého zápasu půjdeme s tím, že chceme vyhrát, a je jedno, jestli to bude 1:0, nebo 18:0,“ uvedl Vnuk.

Interobal v letní přípravě hrál s polskou Bielsko-Bialou (1:5 a 5:3) a s Mělníkem (6:0). „Zápasy v Polsku se nám povedly. Ukázalo se, že naše čtyřka Holý, Buchta, Seidler a Vnuk spolu může hrát, což jsme prokazovali v každém utkání, v nichž jsme dostávali minimum gólů a hodně jich dávali,“ povídal futsalista Interobalu.

Útočná síla Plzně ještě vzroste, až se uzdraví Rešetár a Kovács. „Trenér má zamotanou hlavu, jak složí čtyřky. Je dobře, že má z čeho vybírat,“ myslí si Vnuk.

Podle něj má Interobal tři vyrovnané gólmany. „Takže trenér to bude mít těžké, i když si myslím, že Lukáš Němec je jednička, ale to záleží na trenérovi. Pokud se někomu z nich něco stane nebo se jednomu nepodaří zápas, tak máme další gólmany, kteří si odchytají svoje,“ uzavřel Tomáš Vnuk.