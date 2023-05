Přestože futsalisté Interobalu Plzeň ve druhém finálovém utkání na palubovce Chrudimi prohrávali už 0:3 a šest minut před koncem pak těsně 3:4, dokázali vývoj skóre otočit dvěma góly v 36. minutě. V sérii vedou již 2:0 na zápasy a v pátek mohou v domácí hale slavit titul.

Futsalisté Plzně jsou krok od mistrovského titulu. | Foto: Jindřich Schovanec

„Byl to skvělý zápas pro lidi, chvíli jsme byli dole, chvíli nahoře. Právě pro takové momenty futsal děláme,“ rozplýval se plzeňský kouč Marek Kopecký.

Přitom jeho tým inkasoval už v první minutě a tři minuty před půlí prohrával 0:3. Pak zavelel na zteč jako správný kapitán Rešetár, jenž před poločasem snížil na 3:1. „Chrudim nezvládá emoce tak, jak je zvyklá. Jsou dost nervózní,“ vypozoroval v táboře soupeře nejzkušenější hráč Interobalu. „V prvním zápase byli dost mrtví, dnes do toho vstoupili dobře, agresivně. Ale nechají se strhnout do takové války," nechápal futsalista Lukáš Rešetár.

Ve druhé půli jeho tým dokonce srovnal, ale Chrudim si vzala vedení zpět, jenže přišel ještě jeden obrat. Plzeň slepenými brankami Caia a Vnuka pět minut před koncem otočila zápas. „Po přestávce už jsme do toho šli naplno, jedna čtyřka presovala, druhá hrála power play. V druhém poločase jsme to skvěle otočili,“ pochvaloval si kouč Kopecký. „My jsme byli připraveni na všechny scénáře, bylo to těžké to ustát, ale prostě jsme vyhráli a bereme druhý bod,“ doplnil trenéra plzeňský kapitán. V pátek se hraje v Plzni od 19 hodin a Interobal už může slavit po dvou letech mistrovský titul. Dokáže využít první mečbol?

FK Chrudim – SK Interobal Plzeň 4:5 (3:1)

Branky: 1. Slováček, 15. P. Drozd, 17. Dudu, 34. Valadares – 20. Rešetár, 28. Kozár, 29. Holý, 36. Caio, 36. Vnuk. Rozhodčí: Čep. ŽK: 5:2. ČK: Valadares (37.) – Künstner (34.). Stav série: Plzeň vede 2:0 na zápasy.

PODÍVEJTE SE: Futsalisté Interobalu v úvodním finále rozstříleli Chrudim