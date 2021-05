Největším dosavadním úspěchem futsalistů Interobalu Plzeň je tři roky starý bronz a účast v semifinále play-off. Teď jsou blízko jeho překonání, protože v aktuálním ročníku 2020/21 vedou semifinálovou sérii nad pražskou Slavií 2:0. Pokud ve středu doma Interobal vyhraje, postoupí do finále, v němž nikdy nehrál, a které bylo předsezonním cílem. Středeční třetí zápas je na programu od 19 hodin.

Pondělní duel v Praze vyhrála Plzeň 4:2. Hattrickem se zaskvěl Tomáš Vnuk. „Zápas byl vyhecovanější, než ten první v Plzni. Naštěstí jsme vyhráli, i když zápas to byl bláznivý. Byly úseky, kdy se hrálo nahoru – dolů a ve velkém tempu. Ve druhé půli jsme byli pasivní a Slavie měla několik šancí, ale naštěstí nás podržel Ondra Vahala. Moc sil na středu jsme bohužel nepošetřili,“ zhodnotil zápas pro svazový web plzeňský futsalista Vnuk.

Slavia vedla 1:0, ale v závěru první půle Interobal výsledek otočil díky Vnukovi a přihrávkám Michala Holého. Druhý gól vyvolal emoce, protože padl po odrazu od Vnukovy ruky. Na začátku druhého poločasu zvýšil na 3:1 Lukáš Rešetár. Slavia svého soupeře přehrávala, byla častěji v držení balonu (54%:46%), ale hosty podržel gólman Ondřej Vahala. „Vzhledem na průběh zápasu byla branka na 3:1 klíčová, protože od té doby soupeř převzal iniciativu a k ničemu nás nepouštěl. S vypětím všech sil a trochou štěstí dokázali výsledek 3:1 udržet do závěrečných minut. Troufám si říct, že kdybychom nedali na 3:1, tak by Slavia ten zápas otočila. Slavia byla po obdržené třetí brance lepší a my jsme nestíhali a měli jsme co dělat, abychom utkání zvládli. Nejsme zvyklí být pod takovým tlakem, do kterého nás nedostala ani Chrudim a asi ani Sparta. Kouzlo futsalu a play-off je to, že druhý den už nikdo toto nebude řešit. Důležité je, že vedeme 2:0,“ tvrdil do kamery ČT kapitán Plzně Lukáš Rešetár.

Necelé čtyři minuty před koncem snížil Radim Záruba na 2:3. Necelé dvě minuty před vypršením 40. minuty zkompletoval hattrick Vnuk – 2:4. „Po gólu na 3:1 Slavia zapnula na plné obrátky, protože neměla co ztratit. My jsme přestali hrát aktivně, nechali jsme se zbytečně zatlačit k naší brance, nezachytávali jsme náběhy soupeře. Musím smeknout před oběma mužstvy, protože to byl zápas hodný play-off, všichni futsalisté si sáhli na samé dno,“ řekl do kamer ČT trenér Interobalu Marek Kopecký.

Čtyřiačtyřicetiletý kouč se vyjádřil i k historickému úspěchu v podobě účasti ve finále, které má Interobal Plzeň na dosah. „Na to momentálně nesmíme myslet. Musíme jít do středečního zápasu, obzvlášť po pondělním fyzicky náročném zápasu, s čistou hlavou a nemyslet si, že je rozhodnuto, protože Slavia se určitě nedá. Máme na dosah finále, které bylo naším cílem. Musíme to už zvládnout a pokusit se doma ukončit sérii, když už to máme takhle rozehrané. V úterý zregenerujeme, protože těch zápasů máme zase sebou opravdu hodně,“ dodal Marek Kopecký.