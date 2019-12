Interobal nastoupil bez zraněného Lukáše Rešetára a vykartovaného Michala Kovácse.

Hattrickem se blýskl kapitán Michal Holý.

„Můžeme to nazvat jako Vánoční utkání na konci roku. Věděli jsme, že v tom zápase jsme favorité, a jsme rádi, že jsme ho zvládli jak herně, tak výsledkově. Hodonín přijel s mladou sestavou, která určitě bojovala až do konce, my jsme ale zápas rozhodli hned na začátku, takže pro nás bylo o hodně snazší poté kontrolovat zápas,“ řekl střelec dvou gólů Peter Kozár.

Úspěšnou premiéru mezi dospělými měl plzeňský Matěj Maur, který dvě minuty před koncem zápasu vstřelil svůj první a třináctý gól Interobalu. „Je to nepopsatelný pocit, byl jsem strašně nervózní a myslím si, že lepší dárek k Vánocům jsem od Štrajtíka (Michal Štrajt, který Maurovi na gól přihrával – pozn. aut.) nemohl dostat,“ rozplýval se Maur.

Autor jedné branky a dvou asistencí Martin Zdráhal uvítal, že Interobal nasázel Tangu góly už na začátku. „Takže se nám hrálo lehčeji. Lidi taky přišli, snad jsme jim udělali krásný závěr roku,“ měl jasno Zdráhal.

Interobal Plzeň⋌13

Tango Hodonín⋌1

Poločas: 9:0.

Branky a nahrávky: 1. Holý (Vnuk), 3. Holý (Vnuk), 4. Zdráhal (Štrajt), 5. Štrajt (Zdráhal), 10. Štrajt (Zdráhal), 14. Holý (Vnuk), 14. Kozár, 17. Künstner (Vnuk), 20. Vnuk (Kozár), 28. Vnuk, 30. Buchta (Künstner), 37. Kozár (Havel), 38. Maur (Štrajt) – 25. Čech (Buršík).

Sestava Plzně: Lecjaks, Luhový – Mižár, Holý, Kozár, Vnuk – Buchta, Zdráhal, Štrajt, Künstner – Havel, Maur.