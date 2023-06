Mistra uplynulé sezony nejvyšší futsalové soutěže opustili dva klíčoví hráči. V ročníku 2023/24 se Interobal Plzeň bude muset obejít bez Michala Seidlera a Brazilce Caia. Seidler je zatím bez angažmá, Caio bude hrát v Japonsku.

1. Futsal liga, 3. finále play-off: SK Interobal Plzeň - FK Chrudim 3:2 pen. | Foto: Jindřich Schovanec

„Strašně mě mrzí, že musím opustit Plzeň. Byly to krásné tři roky strávené se všemi, co se na chodu týmu podíleli. Skončit jsem se rozhodl z rodinných důvodů. Zdraví v rodině je na prvním místě,“ vysvětlil na webu futsalového svazu Michal Seidler.

Třiatřicetiletý střelec s futsalem na nejvyšší úrovni končit nechce. „Na Plzeň nezapomenu a věřím, že se ještě někdy potkáme. Kde budu hrát? To se vyřeší tento týden. Nějaké nabídky mám, ale důležité pro mě je být blízko domova,“ zdůraznil český reprezentant, který je v historické tabulce futsalových střelců na třetím místě.

Seidler hrál v Plzni tři roky. Dvakrát s ní získal titul, jednou stříbro a zahrál si také elitní fázi Ligy mistrů. Nyní bude působit jinde. Svazový web spekuluje, že by se rodák z moravského Bílovce mohl přesunout do polského Rekordu Bielsko-Biala, kam to má z domova hodinu. Za klub Bielsko-Biala v minulosti nastupoval.

Plzeňský Interobal se vyjádřil k odchodu Seidlera a Caia prostřednictvím sportovního ředitele Michala Štrajta: „Caio byl po skvělé sezoně bohužel neudržitelný a souhlasil s nabídkou z Japonska, které se nedalo konkurovat. Co se týče Michala Seidlera, tak do puntíku splnil to, proč do Plzně přišel. Oběma hráčům mockrát děkujeme za jejich služby a přejeme jim a jejich blízkým jen to nejlepší“.

Úřadující šampioni zatím posílili o dvojčata a mládežnické reprezentanty Jiřího a Jaroslava Zápotocké. Na západ Čech přišla z Rapidu Ústí nad Labem.

„Jejich příchod byl jednou z priorit klubu. Jedná se o kvalitní mladé hráče, kteří již třetím rokem hrají nejvyšší soutěž a určitě se v ní neztráceli,“ řekl na svazových stránkách generální ředitel Plzně Jakub Hodek.

