Startovala na dvou mistrovstvích světa nebo na mistrovství Evropy družstev, vždy jako součást české štafety. Teď ale atletka Škody Plzeň Tereza Petržilková poběží na halovém mistrovství Evropy v polské Toruni poprvé individuální závod na 400 metrů na velké mezinárodní akci. Pro sedmadvacetiletou čtvrtkařku, která začala s atletikou ve dvaceti letech, je to obrovský úspěch.

Tereza Petržilková na halovém mistrovství ČR v Ostravě. Teď ji čeká evropský šampionát v Polsku. | Foto: AK Škoda Plzeň

Individuální start na halovém ME Petržilková považuje za jeden z velkých splněných snů. „Samozřejmě budu chtít předvést kvalitní výkon alespoň na hraně absolutního maxima nebo si vylepšit osobní rekord, prodat formu a obrovským úspěchem by byl postup do semifinále. Neviděla jsem ale startovní listinu, takže nedokážu říct, jestli je to reálné,“ řekla Tereza Petržilková.