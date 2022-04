Zápasy v Plzni rozhodoval jeden gól. Nejprve vyhrálo Brno na sedmičky 33:32, druhé utkání vyznělo pro Talent 26:25. „Může se stát, že v Brně to opět bude o jednom gólu, ale my tam jede s tím, zvládnout zápasy lépe a ideálně oba vyhrát bez takových nervů,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

Plzeňští házenkáři mají v nohách nedělní pohárové utkání s Alingsasem (25:29), a proto trenéři v pondělí zvolili spíše regenerační přípravu. „Toho tréninku moc není. Řekli jsme si něco k předchozímu zápasu a zároveň i k Brnu. Dnes (úterý) bude klasická předzápasová příprava,“ uvedl Štochl.

V Brně bude chybět dlouhodobě zraněný Michal Tonar.

Konec. Talent po pauze zaspal a vypadl z poháru

Obhájci mistrovského titulu měli nejtěžší start do play-off za působení Petra Štochla v roli trenéra i asistenta kouče Michala Tonara st. „Pokud jde o zatížení, tak asi ano, protože jsme hráli dvě soutěže. Co se týče zápasů, tak loni jsme v Kopřivnici jednou prohráli a vyhráli. Rozdíl je v tom, že s Brnem jsme prohráli domácí zápas. Ale k dispozici ještě máme oba zápasy v Brně, takže z pohledu statistiky to může dopadnout jako loňské čtvrtfinále. Play-off 2021i ta před koronavirovou pandemií byla těžká a série jsme vyhrávali na pět zápasů. Play-off není základní část a týmy se vyhecují. Utkávají se víckrát za sebou, takže se dokážou na sebe připravit. Zubří letos sice vyhrálo suverénně nad Veselím, ale Dukla a Karviná ztratili jeden zápas, takže i první Karviná proti osmé Kopřivnici to nedokázala uhrát na tři zápasy,“ konstatoval trenér Plzně.

FOTO: Vyrovnáno. Další drama tentokrát pro Talent

Nominace Daniela Režnického

Pivot Talent týmu Plzeňského kraje Daniel Režnický byl nominovaný na dvojzápas (13. a 17. dubna) play-off kvalifikace o mistrovství světa 2023 se Severní Makedonií. „Dan hraje výbornou sezonu a už delší dobu si říká o to, aby se v reprezentaci objevoval. Ale má to složité, protože na postu pivota jsou tři nebo čtyři hráči působící v zahraničí, v Německu. Ačkoliv je Dan na naši extraligu velký a silný, na mezinárodní konkurenci mu pár centimetrů chybí. V tom má nevýhodu oproti třeba Zemanovi nebo Petrovskému, popřípadě Francovi, který je brán jako obránce, i když je vedený jako pivot. Myslím si, že reprezentační trenér se snaží hledat hráče, které může využít na brankovištích. Dan je inteligentní a šikovný házenkář a věřím, že se s tím dokáže poprat. Nicméně je pravda, že je to pro něj složitější v tom, že na mezinárodní úroveň je řekněme menší,“ tvrdil trenér Talentu Petr Štochl.