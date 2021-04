V sobotním utkání chyběl Petr Linhart, protože jeho žena porodila syna Nicolase.

První zápas Plzeň vyhrála 29:22, druhý 32:24. Hlavně sobotní duel měl vyrovnaný průběh, když poločasový stav byl 13:13. Zápas se rozhodl mezi 48. a 54. minutou, kdy Talent nastřílel pět gólů za sebou (28:21).

„Vedeme 2:0 na zápasy, takže jsme cíl splnili. Mám radost i z předvedených výkonů, průběh nedělního zápasu byl nad očekávání jednoznačný. Ideální scénář je teď ukončit sérii už v sobotu ve třetím duelu,“ řekl trenér Plzně Petr Štochl.

Nejlepšími střelci druhého zápasu byla křídla Talentu Petr Vinkelhöfer a Jan Chmelík, kteří nastříleli po osmi brankách. „Pracujeme na tom, protože doposud měla levá křídla málo střeleckých pokusů, i když tam máme výborné hráče. Ve druhém utkání tomu nahrávala kopřivnická obrana, která se vysunula, snažila se nás atakovat. Podařilo se nám to přečíst a dohrávat útoky do křídel,“ vysvětlil plzeňský kouč.

Plzeňští trenéři museli reagovat i na osobní hlídání Michala Tonara a Milana Škvařila. „Měli jsme několik variant, jak reagovat na osobku. Zvolil jsme variantu se sedmi hráči, protože soupeř musí osobní hlídání zrušit, takže tím jsme soupeřův záměr nabourali. Poslali jsme na hřiště dva pivoty, protože je máme kvalitní a jedny z nejlepších v extralize, takže to vybízí k tomu hrát s nimi,“ uvedl Štochl.

Pochvaloval si, že mužstvo přepnulo do modu play-off, protože trenérovi chyběly v základní části na lavičce emoce. „Věděl jsem, že v play-off se to změní. Máme starší a zkušenější hráče, kteří vědí, kdy je vrchol sezony. Tuto sezonu to bylo zvláštní v tom, že se vůbec nevědělo, jestli play-off bude. Možná, že kluci ještě nemají tolik vžité věci, které po nich po odchodu Mikyho Tonara chceme, tak jsou uzavřenější do sebe a emoce nejdou ven,“ tvrdil Petr Štochl.

Kopřivnického trenéra Lubomíra Veřmiřovského zklamala ofenzíva. „Vůbec jsem kluky nepoznával, takhle nechceme hrát. Úplně nám odešel rychlý útok, který nám poslední zápasy fungoval. Nevím, čím to je, jestli jsme nestíhali fyzicky. Mám respekt z Plzně, ten mančaft je výborný, dobře brání, ale i tak si myslím, že jsme v Plzni měli uhrát víc. Ale dokud není konec série, pořád věříme. V týdnu si to rozebereme a zkusíme se zlepšit, největší problém jsme měli v útočné fázi,“ zhodnotil dvojzápas Veřmiřovský.