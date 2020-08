Kvůli zrušenému halovému mistrovství světa, odpískané olympiádě a zrušenému evropskému šampionátu bude mistrovství ČR na dráze nejprestižnějším atletickým závodem. Hostitelem bude stadion v Plzni na Skvrňanech už tuto sobotu a neděli.

Na západ Čech se chystají hvězdy tuzemské atletiky – Barbora Špotáková, Pavel Maslák, Zuzana Hejnová, Jakub Vadlejch, Tomáš Staněk či Lada Vondrová.

„Na víkendové mistrovství republiky se těším. Ráda bych získala svůj čtrnáctý titul v hodu oštěpem,“ uvedla ve videu na webu atletického svazu Špotáková.

Dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem se také těší na souboj s Nikolou Ogrodníkovou. „Doufám, že náš souboj pobaví i diváky,“ dodala Barbora Špotáková.

Na medaile si brousí zuby také špičky plzeňské atletiky. Kladivářka a koulařka Lenka Valešová se před necelými třemi týdny blýskla vítězstvím v kladivu a třetí příčkou v kouli. „Chtěla bych vyhrát kladivo, ale moje dlouholetá soupeřka Tereza Králová nevypadá po zranění špatně. Takže budu muset předvést to, na co mám natrénováno a co se mi ještě letos nepovedlo,“ řekla Deníku Valešová.

Adepty na cenný kov jsou další Škodováci – dálkařka Linda Suchá, výškaři Jan Štefela a Denisa Majerová, diskaři Jakub a Michal Forejtovi a běžkyně Tereza Petržilková a Tereza Hrochová.

Lístky jsou ještě k mání na www.ticket-art.cz nebo v den závodu na místě.

Program MČR

Sobota

11:30 kladivo ženy, finále

12:45 400 m př. ženy, rozběh

13:00 trojskok muži, finále

13:05 disk ženy, finále

13:10 400 m př. muži, rozběh

13:30 tyč muži, finále

13:35 800 m ženy, rozběh

13:55 800 m muži, rozběh

14:15 100 m ženy, rozběh

14:35 100 m muži, rozběh

15:00 100 m př. ženy, rozběh

15:25 110 m př. muži, rozběh

15:45 400 m ženy, rozběh

16:00 dálka ženy, finále

16:05 400 m muži, rozběh

16:30 výška muži, finále

16:35 disk muži, finále

16:40 100 m ženy, finále

16:50 100 m muži, finále

17:05 100 m př. ženy, finále

17:10 koule ženy, finále

17:20 110 m př. muži, finále

17:30 3000 m př. ženy, finále

17:50 3000 m př. muži, finále

18:15 4x100 m ženy, finále

18:30 4x100 m muži, finále

18:45 5000 m muži, finále

19:10 5000 m ženy, finále

Neděle

11:00 kladivo muži, finále

12:15 200 m ženy, rozběh

12:25 trojskok ženy, finále

12:35 200 m muži, rozběh

12:45 tyč ženy, finále

13:00 koule muži, finále

13:05 oštěp ženy, finále

13:10 400 m př. ženy, finále

13:25 400 m př. muži, finále

13:40/13:50 400 m Ž a M, finále

14:00/14:10 800 m Ž a M, finále

14:15 výška ženy, finále

14:35/14:45 200 m Ž a M, finále

14:40 dálka muži, finále

14:50 oštěp muži, finále

15:00/15:15 1500 m Ž a M, finále

15:35 4x400 m ženy, finále

15:45 4x400 m muži, finále