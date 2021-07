Po rodičích je Češka, ale narodila se v roce 1985 v Německu, odkud odešla studovat a hrát golf do Spojených států, jejichž občanství nedávno získala. Mezitím stihla Sandra Galová dvakrát vyhrát turnaj LPGA, reprezentovat Evropu v Solheim Cupu a také ještě jako amatérka být mezinárodní mistryní Česka ve hře na rány 2007.

Teď se do Česka vrací, poprvé jako profesionálka, při Tipsport Czech Ladies Open, který se koná od pátku do neděle v rámci Ladies European Tour v GC Beroun.

V Česku se představíte po čtrnácti letech, navíc poprvé jako profesionálka. Co to pro vás znamená?

Jsem moc ráda, že se naskytla možnost startovat právě v Berouně, před českým publikem a také před mými rodiči. Setkala jsem se s promotérem turnaje panem Lubošem Koželuhem a velmi rychle jsme se domluvili. Na LPGA mám momentálně zdravotní přestávku, ale mohu se zúčastnit dvou turnajů na Ladies European Tour a zjistit, jak na tom jsem. Po Berounu poletím ještě do Nizozemska a pak bych se chtěla vrátit na okruh v Británii a ve Francii.

Jak vzpomínáte na poslední start v Česku, mezinárodní amatérské mistrovství v Cihelnách?

Šlo mi to dobře, když jsem vyhrála. (úsměv) Dala jsem docela hodně birdie, dobře jsem patovala. Ve stejné sezoně jsem pak postoupila z Q-school na LPGA Tour a stala se profesionálkou.

V posledních letech vás sužovaly zdravotní problémy. Čím to?

Nejsem si jistá. Nebyla v tom jenom jedna příčina. Myslím, že šlo o celkový následek dlouholetého života na tour, náročného létání, nedobrého stravování a nedostatečného odpočinku. Byla jsem bez energie, špatně jsem spala a cítila stres. Hrát v té době, to pro mě nebylo nic zdravého.

Když nyní chcete znovu na turnaje, znamená to, že se vás stav zlepšil?

Ano, a o hodně. Změnila jsem stravu, vylepšila kondiční přípravu a už cítím víc energie, lépe spím a také jsem klidnější. Zkouším hrát golf tři čtyři dny za sebou, jako při turnajích, a jde to. Také chodím hodně do sauny a otužuji se.

Sledovala jste Ladies European Tour a loňský Tipsport Czech Ladies Open?

Ano. V Berouně padala loni dost nízká skóre. Nemám délku ran jako prioritní, ale těším se na skórovací jamky, kde je vzdálenost výhodou, jako na pětiparech sedm a osmnáct. Hřiště mám ráda a v poslední době jsem na něm trénovala z turnajových odpališť a nosila povzbudivá skóre. Pokud jde o LET, vidím, že konkurence je stále těžší. První turnaj sezony v JAR vyhrála domácí Paceová, která patří už ke zkušeným, a potom v Itálii zvítězila naopak teprve sedmnáctiletá Slovinka Pia Babniková. Vyhrát může prakticky kdokoli.

Co říkáte na stav hřiště v Berouně?

Každým dnem před turnajem se dostává do ještě lepšího stavu. Těším se tam na každou hru.

Sledujete české hráčky?

Jsem domluvena na tréninkové kolo s amatérkou Terezou Koželuhovou. Letos prošla cutem v Itálii a vím, že loni také v Berouně, tak se těším, co se dozvím.

A na co se těšíte mimo golf?

Chci si užít léto v Praze. Vyrazit do centra, nebo do botanické zahrady. Líbí se mi také v Berouně. Ty krásné lesy okolo a čerstvý vzduch… Je to jiné než na Floridě, kde bydlím, a moc krásné.

Ráda malujete a hrajete na housle. Přivezla jste si paletu, nebo nástroj?

Malování mi chybělo a věci na to s sebou mám. Housle jsem nechala v Americe.

Také si užijete luxus vlastní postele při turnaji. A co dál?

Snažím se jíst zdravě, ale přiznám se, že když jsem přijela do Česka, měla jsem svíčkovou i palačinky. Ale ne v jeden den. Od té doby se zas držím zdravé cesty.

Jste vlastně Češka, ale také Němka a nyní podle nového občanství i Američanka. Jak to vnímáte?

Nemůžu pořád uvěřit tomu, že jsem se stala Američankou. Je to zvláštní pocit. Cítím se pořád Evropankou, ale nemůžu zavírat oči před tím, že jsem v Americe už sedmnáct let. U jména budu ale pořád mít německou vlajku. A k tomu mám moc ráda Česko a Prahu, kam se vracím od dětství a vždycky vracet budu. (zs, čl)