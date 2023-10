V pořadí šestnáctá Runda MTB přitáhla do Radčic znovu plejádu osobností české cyklistiky.

Šestnáctý ročník Radčické rundy MTB, aneb setkání cyklistických legend | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

Sestava účastníků letošní Rundy MTB byla hvězdná. Na sklonku sezony se v plzeňských Radčicích sešly opět osobností české cyklistiky.

Vyjížďku na horských kolech dlouhou 41 kilometrů táhli v úvodu tradičně bývalí cyklokrosoví reprezentanti Pavel Elsnic a Ondřej Lukeš. V pelotonu se objevili i další známé tváře Zdeněk Janda, Luděk Kubias, František Raboň st., Milan Spěšný, Martin Slaník, Petr Pučelík, Jan Kotal či Zdeněk Rubáš.

Peloton krátce po startu.Zdroj: Jan Kotal

Početné zastoupení měli jezdci Roman Kreuziger Cycling Academy v čele s šéfem týmu Petrem Kubiasem. Premiérově na to dohlížel sám Roman Kreuziger, jeden z nejlepších českých závodníků v historii, mj. pátý na Tour de France a nyní sportovní ředitel stáje Bahrain Victorious. Přes pracovní vytížení, které ho při světových závodech poutá na sedadlo týmového auta nebo k počítači, stále štíhlý chlapík dojel na cílovou metu jako sedmý.

Tradičně se akce zúčastnil bývalý skvělý cyklokrosař Ondřej Lukeš (vpravo).Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Nejrychleji trasu Rundy vedoucí severně od Radčic s povinným stoupáním na Krkavec absolvoval Michal Dvořák z AC Sparta. Čas na tvrdě trati v mírných přeháňkách stlačil 20letý jezdec na 1:26:39 hodiny. Druhý v kategorii do 49 let byl Viktor Stošek, třetí místo si vybojoval Dominik Tyrner.

„Michal má za sebou první silniční sezonu, sbírá zkušenosti a k tomu pracuje. Je mistrem ve výrobě, fachman přes formy, ale cyklistika ho baví a dává tomu maximum,“ řekl o Dvořákovi stájový šéf Rubáš.

Že Sparta jede, pak potvrdil i sám Rubáš, který na gravel kole vládl mezi padesátníky před Slaníkem a Vojtěchem Jarolímem.

Radčické rundy MTB se premiérově zúčastnil i Roman Kreuziger.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

V divizi 60 plus potvrdil skvělou formu Raboň. Byl jasně nejrychlejší a dosažený čas 1:45:47 hod. by dvojnásobného bronzového medailisty z mistrovství světa ve stíhačce vynesl na podium i v mladší kategorii. Další místa obsadili Jan Jaňour z pořádajícího klubu Jaso Plzeň a Petr Roubal.

Nejrychlejší z žen na dlouhé trase byla osmnáctiletá biková reprezentantka Simona Spěšná z týmu jb Brunex Superior před Andreou Pavlisovou (AC Sparta) a Barborou Bucháčkovou.

Nejlepší ženy z dlouhé trati (zleva) Barbora Bucháčková, Simona Spěšná a Andrea Pavlisová.Zdroj: AC Sparta

A to si Spěšná dala Rundu jako relax po návratu ze závodů Světového poháru v Americe, kde mezi ženami do 23 let pronikla poprvé do elitní desítky. „Rundu jsem jela na pohodu a moc se mi líbila. Trasa je pěkná a užije se i výjezd na Krkavec,“ říkala Simona Spěšná.

Právě na Krkavci odskočila dotírající Pavlisové. „Předtím se ke mně dotáhla, na gravel kole však kopec nevyjela a já na biku ano,“ popsala klíčový moment Spěšná, kterou nyní čeká volno po sezoně. „Letím na Mallorku, ale jen za pěší turistikou,“ prozradila.

Poloviční distanci objela nejrychleji Jitka Hajžmanová (Jaso Plzeň).

Akci podpořili společnost Trimm, RKCA a vydavatelství Starý most.

16. Radčická runda MTB

41 km, muži do 49 let: 1. Dvořák (AC Sparta) 1:26:39 hod., 2. V. Stošek 1:29:07, 3. D. Tyrner (Kola Pakandl) 1:30:13, … 5. Kreuziger (Bahrain Victorious) 1:31:54,

50 – 59 let: 1. Rubáš (AC Sparta) 1:30:23, 2. Slaník (Lapierre Plzeň) 1:31:15, 3. Jarolím 1:50:44, nad 60 let: 1. Raboň (Columbia Druztová) 1:45:47, 2. Jaňour (Jaso Plzeň) 1:56:07, 3. Roubal 2:05:27.

Ženy: 1. Spěšná (jb Brunex Superior) 1:46:17, 2. Pavlisová (AC Sparta) 1:48:19, 3. Bucháčková 2:13:37.

20 km: 1. Hajžmanová (Jaso Plzeň) 1:15:44.