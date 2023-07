„Evropské hry považuju za úspěšné. Nemohu si stěžovat. Doufal jsem, že na nich předvedu slušnou střelbu a že výkon bude odpovídat tomu, co trénuju,“ řekl 22letý Jiří Přívratský.

Získal jste dvě stříbrné medaile a bronz. Jakého z těch cenných kovů si nejvíc ceníte?

Asi těch individuálních. Ale nemůžu říct, že bych si jedné cenil víc než druhé. Obě medaile jsou pro mě velký úspěch, takže jsem spokojený. O tom se mi asi ani nesnilo.

Jaký závod byl nejtěžší, na jakou medaili jste se nejvíc nadřel?

To je těžká otázka. Každý závod byl těžký v něčem jiném. Náročné byly všechny, ale pokud mám říct jeden, tak třípolohová malorážka v individuálním závodu. Protože výsledky v kvalifikaci byly extrémně vysoko, takže bylo náročné probojovat se do finále. A finále bylo pro mě také dost náročné.

V bronzovém závodu jste před poslední finálovou sérií vedl, ale závěrečná střelba se vám nepovedla a spadl jste na třetí místo…

Z tohoto pohledu mohl bronz zamrzet, ale na druhou stranu pořád jsem se udržel na pódiu pro tři nejlepší střelce. Což je pro mě ve vzduchovce úspěch. Takže mě to nemrzí a jsem rád, že jsem získal medaili.

Co se stalo při té poslední střelbě, v níž jste měl pouze 51 bodů, což byl váš nejhorší výsledek v závodu?

(trpký úsměv) Nezvládl jsem ukočírovat svoje nervy a série se nepovedla tak, jak bych doufal. Nervozita nastoupila naplno a nezvládl jsem ji ovládnout tak, jako v předchozích závodech. V poslední sérii ve vzduchovce nejsou velké rozdíly,i když je člověk první, jak jsem byl, tak stačí malinko a nemusí dosáhnout na medaili.

Jak hodnotíte týmové stříbro v malorážce z Evropských her, když jste obhajovali titul mistrů Evropy?

Myslím si, že kvalifikace nebyly špatné. Mrzí mě finále, protože jsem úplně nestřílel tak, jak bych si představoval. Měl jsem špatně udělanou polohu a nedařilo se mi do toho spouštět. Trochu mě mrzí, že jsem kluky nepodpořil v boji o zlato, dopadlo to tak, že nás Maďaři udolali.

Dají se Maďaři porazit, když mají skvělého střelce Peklera, který vás porazil i v individuálním závodě?

Porazit se určitě dají, ale je pravda, že stříleli velice slušně. Ve střelbě není nikdo neporazitelný, ale to je tak asi v každém sportu.

Za rok je olympiáda v Paříži, na kterou jste pro Česko získal účastnické místo. Už ji máte v hlavě, nebo je to ještě daleko?

Ještě je to hodně daleko. Samozřejmě člověk někdy vzhlíží k tomu olympijskému závodu, plánuje přípravu a doufá, že se na olympiádu podívá. Ale pořád je to strašně daleko.

