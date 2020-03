Tak třeba už teď o víkendu se měly v bazénu na Slovanech konat mezinárodní závody Plzeňský vytrvalec – Memoriál Jana Jezbery na 800 a 1500 metrů volný způsob. Ale byly zrušeny.

A v podobném trendu se ponesou i následující týdny a možná měsíce.

RALLYE I KRÁL ŠUMAVY SE ODKLÁDAJÍ

Většina chystaných podniků se však neruší úplně, ale zatím je pořadatelé odkládají, mnohdy na neurčito.

Tou nejznámější je bezesporu Rallye Šumava, na kterou každoročně zavítají tisíce příznivců automobilového sportu. Prestižní podnik bývá na úvod domácího šampionátu, tentokrát se však pojede asi až na samém konci sezony. Nejspíš až po Rallye Invelt Pačejov, která je v seriálu mistrovství ČR premiérově a původně měla uzavírat celý program. Jenže zasáhla vyšší moc.

„Rozhodnutí nás velice mrzí, zdraví všech účastníků i občanů obcí na trasách našich soutěží je však pro nás tou nejdůležitější hodnotou,“ uvedl Jan Petrů s tím, že závod by se měl uskutečnit ve druhé polovině roku.

Stejného regionu se dotýká i další odložená akce. Už 27. ročník kultovního maratonu na horských kolech Král Šumavy MTB se startem a cílem v Klatovech byl z původního termínu 30. května přeložen na sobotu 22. srpna.

GIANT LIGA I PAL CUP ZAČNOU POZDĚJI

Už 19. ročník seriálu silničních kritérií měl letos začít již 20. března premiérově na výstavě For Bikes v Praze. Ale vzhledem k panujícím restriktivním opatřením byl start populární cyklistické série se zázemím na dráze plzeňského Rapidu odložen až do rozhodnutí vlády, které by nyní platná omezení zrušilo.

„Udržujte se v kondici a chraňte si svoje zdraví i zdraví vaší rodiny,“ napsali organizátoři na webu závodu www.giantliga.cz, kde můžete sledovat aktuální vývoj.

Také jubilejního 20. ročníku Poháru horských kol Plzeňského kraje (PAL Cup) se dotkne panující nouzový stav na území ČR.

Definitivně byl zrušen zahajovací podnik série v cross country v Ejpovicích plánovaný na 4. dubna. Druhý díl poháru by se měl jet v Městě Touškově v neděli 19. dubna, ale ani to není jisté. Závod je zároveň generálkou na souboj domácí elity v rámci Českého poháru, který se na touškovské trati má konat o dalším víkendu (25. a 26. dubna). Jenže úvodní díl národního poháru v Brně už byl přeložen na srpen a organizátoři v Městě Touškově musí o možném odložení závodu rozhodnout do 14. dubna. Více na www.pal-mtb.cz případně na www.poharmtb.cz.

TAKÉ BĚŽCI MUSÍ NA ÚVOD SEZONY POČKAT

Zrušená už byla minulý týden Bělská pětka na Domažlicku, která měla být zároveň mistrovstvím kraje v krosu, stejně tak se včera z pochopitelných důvodů neuskutečnil Memoriál Josefa Machta v Tachově.

Blížil se také 39. ročník Běhu okolo Zámečku, Velká cena G-teamu pro závodníky všech věkových kategorií se startem v Plzni-Radčicích. Ale vzhledem k situaci byl odložen z 1. dubna zatím na neurčito. Více na www.zamecek.wz.cz. cz.

Odloženy, zatím do zrušení nouzového stavu, jsou také všechny další závody populárního seriálu o Běžce Tachovska.

ŽIJÍ V NADĚJI

Ale pořád je tady dostatek akcí, které by se konat mohly. Třeba červnové mistrovství ČR v atletice, které má pořádat AK Škoda Plzeň, nebo tradiční mezinárodní turnaj juniorů v tenise Ex Pilsen Babolat Cup…

O osudu házenkářského Memoriálu Karla Šulce, který každoročně pořádá zčátkem května DHC Plzeň, se rozhodne až v půlce dubna…

A co další akce?