O víkendu v Domašově u Bělé pod Pradědem vyhrála mistrovství České republiky v běhu do vrchu. Trať dlouhou 9,5 kilometru zvládla za 50:18 minut. Druhou Petru Schornou-Matyášovou porazila o úctyhodných dvacet vteřin. Atletky běžely na vrchol hory Šerák.

Hrochová je medailistkouz loňského světového šampionátu v běhu do vrchu. V týmovém závodu skončily české reprezentantky v Argentině na druhém místě.

Další medailový korálek by ráda Tereza Hrochová navlékla už tuto sobotu na mistrovství republiky v Plzni. Přesně po roce by tak během jediného měsíce zopakovala neskutečný medailový hattrick z mistrovství republiky ve třech různých běžeckých disciplínách v podobě silničního běhu, běhu do vrchu i na dráze.

V kategorii mužů zvítězil bronzový muž loňského světového šampionátu v běhu do vrchu Marek Chrascina z Třince.