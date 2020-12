„Řeším zdravotní věci, protože se necítím úplně fit,“ vysvětlila Tereza Hrochová.

Čtyřiadvacetiletá vytrvalkyně doběhla na minulém domácím šampionátu třetí.

Před týdnem vyhrála mistrovství Plzeňského kraje v krosu a k tomu vytvořila rekord závodu. Trať dlouhou4 260 metrů zvládla za 15:46 minuty a druhou nejlepší v pořadí Podpěrovou z Dukly Praha předběhla téměř o dvě minuty. „Na krajském mistrovství jsem byla poprvé. Pozval mě pořadatel,“ řekla Hrochová.

Ať poběží, či nepoběží sobotní republikové mistrovství v krosu, má za sebou tato elitní atletka úspěšnou sezonu. Vyhrála mistrovství ČR v horském skymaratonu, zlato má z domácího šampionátuv běhu do vrchu, doběhla třetí na MČR v půlmaratonu, na mistrovství ČR v Plzni na dráze byla druhá v běhu na 3000 metrů překážek.

„Na dráze to bylo takové neutrální, ale na ni jsem se nezaměřovala. Cílila jsem hlavně na běhy do kopce a v nich jsem moc spokojená, protože jsem vyhrála skymaraton a běh do vrchu. Na tyto závody jsem se poměrně hodně připravovala,“ uvedla Tereza Hrochová.

Pomyslnou třešničkou na dortu mělo být mistrovství světa v běhu do vrchu. „Bohužel bylo zrušené. Celou sezonu jsem se na něj těšila,“ mrzí atletku.

Přesto na mezinárodní akci nechyběla, protože se kvalifikovala na mistrovství světa v půlmaratonu v Polsku. „Bylo to super a šampionát mě potěšil, ale nebylo to, na co jsem čekala, směřovala a připravovala se celou sezonu,“ přiznala Tereza Hrochová.

Na mistrovství světa v půlmaratonu si Hrochová vylepšila osobní rekord o tři minuty a 46 vteřin a skončila na padesátém místě. Ze čtyř Češek doběhla druhá.