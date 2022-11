"První kilák a půl byl celkem rovina, takže to bylo pro mě výhoda. Do lesa (terénu a prvního kopce) jsem vbíhala na čele závodu. Pak to začalo být drsné… V půlce trati jsem se přelévala na konci první desítky až kolem šestnáctého místa. V kopcích se to hodně měnilo. Na trati byla dvě prudká stoupání, každé asi kilometr, která byla spíš pro horolezce. Jinak to byl dost drsný závod, ale jsem ráda, že už to mám za sebou, " citoval šestadvacetiletou atletku svazový web.