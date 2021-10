Tereza Hrochová získala v této sezoně dva domácí mistrovské tituly. V dubnu se stala mistryní ČR v půlmaratonu a předminulý víkend vyhrála domácí šampionát v běhu do vrchu. Díky tomuto triumfu si zajistila start na mistrovství světa v běhu do vrchu v Thajsku, které se koná příští rok. Vrcholem sezony byl start Hrochové na olympiádě v Japonsku, kde v maratonu doběhla na 58. místě.

Po zlaté medaili z republikového šampionátu v běhu do vrchu získala atletka Škody Plzeň Tereza Hrochová další cenný kov. V neděli skončila druhá na domácím mistrovství v silničním běhu na 10 kilometrů, který byl součástí již 125. ročníku závodu Běchovice-Praha.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.