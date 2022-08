„Závod nebudu hodnotit pozitivně, protože bylo dost komplikací. Dokonce jsem zastavila a chtěla jsem se na to vykašlat. Ale ještě jednou jsem do toho šla, bohužel se to na občerstvovačkách nezvládlo tak, jak mělo,“ zlobila se na realizační tým české reprezentace Tereza Hrochová ve videorozhovoru pro web atletického svazu.

Minulý týden v rozhovoru pro Deník uvedla, že osobní trenér pro ni před závodem představuje významný servis, například v míchání iontových nápojů. „Není možné koupit si někde na benzince ionťák a já si nemůžu dvě nebo tři hodiny před závodem míchat nápoje, když na každý kilometr potřebuji jinou konzistenci a hustotu pití,“ vysvětlovala Hrochová.

Šestadvacetiletá česká reprezentantka nezopakovala 17. místo z červencového mistrovství světa. „Jediné, co mě může těšit je to, že jsem byla nejlepší z Češek a že mám na to holky porazit. S výsledkem jako takovým ale spokojená být nemohu,“ řekla atletka Škody Plzeň.

Na dotaz, jestli na trati spolupracovala s Joglovou, odpověděla: „Neřekla bych, spolupráce spíš nebyla.“

Mistryní Evropy v maratonu se stala Polka Aleksandra Lisowská (2:28:36) před Chorvatkou Mateou Parlov Koštrovou (2:28:42) a Nizozemkou Nienkou Brinkmanovou (2:28:52).

