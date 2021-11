„To je splněný sen. Přivítat Barcelonu doma v Plzni bude neuvěřitelný futsalový svátek,“ pronesl generální ředitel klubu Radek Lobo.

Dalšími účastníky plzeňské skupiny jsou belgický (FP Halle-Gooik) a slovinský (Futsal klub Dobovec) mistr.

„Bude to vrchol klubového futsalu. Barcelona má tým složený z nejlepších futsalistů světa, lidi uvidí v Plzni absolutní špičku. Hrát s takovým mančaftem doma to je asi nejvíc, co vás může potkat,“ hlásil včera v telefonickém rozhovoru trenér plzeňského celku Marek Kopecký, ale upozornil i na kvalitu dalších dvou soupeřů.

„Dobovec byl v minulé sezoně Ligy mistrů ve čtvrtfinále, s Barcelonou prohrál jen o gól. Je to tým složený ze slovinských a chorvatských reprezentantů,“ řekl Kopecký a za všechny jmenoval Tihomira Novaka, který hrál v pražské Spartě.

„A velkou kvalitu mají i Belgičané, i když se to v základu hemží samými cizinci,“ upozornil kouč Interobalu.

Základní skupinu hráli na Slovensku a porazili Lučenec s Brazilci v sestavě vysoko 8:1. A jen těsně prohráli s ruským Jekatěrinburgem (0:1) i Benfikou Lisabon (1:2).

„Musíme zůstat nohama pevně na zemi. Už postup mezi nejlepších šestnáct je obrovský úspěch,“ brzdil Kopecký přílišný optimismus.

„Samozřejmě chceme uspět, když předvedeme podobné výkony jako v Itálii a sejde se to, jsme schopní hrát s každým,“ nevzdával se ale předem, i když jeho tým teď čeká hodně nabitý program. Ve středu večer už však zdravotními problémy oslabený Interobal vypadl ve čtvrtfinále Českého poháru.

Pořádání prestižního turnaje je pro plzeňský Interobal nejen velkou sportovní, ale také organizační výzvou.

„Chceme, aby všichni, co do Plzně přijedou, viděli, že umíme zorganizovat kvalitní turnaj,“ vytkl Radek Lobo před klub základní cíl. Hrát se bude v Plzni od 30. listopadu.