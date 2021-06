Habermann vítězstvím v Kyjově navázal na dva roky starý triumf Rostislava Krotkého pro tým Sparty a na Giant lize vyhrál druhý ze tří dosavadních závodů.

„Jsem strašně šťastný, určitě je to můj největší úspěch. Jsem spíše spurter a teď jsem to využil. Když nás pět kilometrů před cílem soupeři dojeli, tak se mi jako jedinému podařilo zareagovat na atak Štočka a do spurtu jsem si věřil. A vyšlo to, skvělé,“ řekl po závodě na Moravě spokojený Richard Habermann.

Cyklista pražské Sparty se posunul na třetí místo celkového pořadí Škoda Cupu.

Habermann využil toho, že v Kyjově chyběla většina cyklistů nejlepší české stáje Elkov Kasper.

Na patnáctiokruhovém závodě (každé kolo měřilo jedenáct kilometrů) mezi Kyjovem, Kostelcem, Moravany Hýsly a Kyjovem se rozhodlo až v závěru. Zhruba šest kilometrů před cílem se z pelotonu utrhl slovenský mladík Matúš Štoček, jehož nástup zachytil pouze Richard Habermann. Ten v cílové rovince nastoupil ze druhé pozice, ale dokázal vybojovat svůj zatím životní úspěch.

Závod elite na 60 kilometrů při Giant lize v areálu v Plzni na Rapidu nabídl souboj o vítězství tentokrát na dvou frontách, kdy perfektně jezdícímu Habermannovi sekundoval v koncovkách i stájový kolega Jan Ryba.

Pavel Kelemen (Team Dukla Praha) se skvěle orientoval v koncovkách a bez pomoci týmu vybojoval třetí místo.

Nedařilo se vítězi minulého závodu Giant ligy Martinu Boubalovi, který dojel šestý.

V soutěži aktivity opět zářil Habermann a upevnil si pozici v červnu i v soutěži Giant liga Plzeň.

Ženám kralovala ve spurtu Hana Heřmanovská (SaF Zésseng/ASC-Immo Losch). Mezi juniory vyhrál Maximilian Kerl (Author Team Stupno) a kategorii Masters jezdce nad 40 let ovládl Petr Ruman (Cyklo Atom).

Richard Habermann se postavil na stupně vítězů podruhé v krátké době. „Dvě vítězství ve třech dnech, co více si člověk může přát. Škoda že v pondělí bylo volno, jinak bych určitě někde závodil. Teď si dám volno a v neděli mě čeká mistrovství republiky,“ řekl v cíli Giant ligy Richard Habermann.

Další díl Giant Ligy 2021 pokračuje 22. června v Plzni, v areálu SK Rapid na Doubravce.