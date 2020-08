„Měli jsme k dispozici celý areál ve Studentské ulici. Soustředění tak v jeden čas absolvovaly hned tři týmy – dorostenecké celky U17, U19 a muži. Všichni si prošli pod dohledem kondičního trenéra Honzy Krále fyzickým blokem a zároveň pod trenéry svých kategorií se začalo i v hale. Bohužel někteří hráči z mužské kategoriez důvodu pracovních povinností stíhali menší počet tréninkových jednotek,“ mrzelo lodivoda plzeňského A-týmu Erika Eismana.

Kouči Lokomotivy však udělala radost tréninková píle jeho svěřenců v domácím prostředí.

„Co mě velmi těší, je fakt, že kluci byli připravení a plnili své individuální plány. Doufám, že to tak bude pokračovat i nadále, protože fyzická připravenost je pro styl hry, kterým se chceme prezentovat, velmi důležitá,“ prozradil Eisman, jakým stylem by se měli v nadcházejícím ročníku prezentovat basketbalisté Plzně.

Během soustředění se střetli Plzeňané v přípravném utkání s druholigovými Rokycany, které porazili o více než dvacet bodů.

„Vyzkoušeli jsme si nové návyky, co se snažíme do kluků dostat. Obrovské plus z tohoto zápasu je pak právě fakt, že hráči zvládli přechod z plné přípravy a velké zátěže do zápasu. Poprali se s tím skvěle. Navíc dostáváme do sebe ty správné automatismy, ale je před námi ještě dlouhá cesta,“ upozorňoval kouč Lokomotivy.

V tomto týdnu bude Plzeň pokračovat v přípravě doma. První mistrovské utkání má prvoligový tým na programu 18. září, kdy zavítá na pražský Vyšehrad.