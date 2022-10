Mezi novináře dorazili čtyři hráči Plzně z osmi. „Nejsem tady doma (smích), ale jsem rád, že se hraje v Plzni. Těším se a doufám, že přijde hodně lidí a že nás budou povzbuzovat. Věřím, že předvedeme skvělý výkon a že vyhrajeme,“ uvedl hráč reprezentace a Interobalu Michal Seidler.

Češi se s Arménií střetnou teprve podruhé v historii. Na premiérovém duelu je už pěkný nános prachu, protože to bylo v roce 2007. V současném kádru národního týmu ho pamatuje kapitán reprezentace a Interobalu Plzeň Lukáš Rešetár. „Ten zápas si do detailu nevybavuji, protože je to už několik let. Vyhráli jsme 2:0 a vstřelil jsem gól, který jsem si teď připomněl na videu. Pamatuji si, že tehdy také šlo o kvalifikaci na mistrovství světa v Brazílii, na které jsme po baráži s Rumunskem postoupili. Myslím, že to byla moje druhá kvalifikace a v národním týmu jsem byl nováčkem,“ podělil se o vzpomínky Rešetár.

U výhry 2:0 byl i asistent reprezentačního trenéra Vlastimil Bartošek. „Arméni byli houževnatým soupeřem. Pomohli jsme si standardními situacemi, z nichž jsme vstřelili dva góly. Vyhráli jsme, ale Arménie byla těžký soupeř,“ prohlásil Bartošek.

Současná arménská reprezentace se opírá o čtveřici brazilských futsalistů s arménským pasem. Také Arméni vyhráli svůj kvalifikační zápas o MS 2024 v Bosně (4:3). Češi ji porazili 4:2.

„Čeká nás hodně těžký zápas, protože Brazilci té hře dávají úplně jiný rozměr. Jsou výborní. Máme videa, hlavní trenér navštívil zápas v Bosně, takže jsme připraveni dobře. Zápas v Arménii bude těžší a důležitější než ten v Plzni,“ tvrdil asistent trenéra Tomáše Neumanna.

K úspěchu podle Bartoška povede aktivní hra, dostupování protihráčů. „Soupeři nesmíme dát prostor, protože jeho hráči mají rádi balon a jsou nebezpeční. Pokud budeme couvat a jen bránit, bude to špatné. Soupeře musíme napadat,“ nastínil Bartošek.

Trenérům budou chybět Radim Záruba a v Arménii Tomáš Koudelka. Naopak k dispozici bude Lukáš Rešetár, který vynechal zápas s Bosnou. „V lize proti Chrudimi jsem hrál celý zápas, ale ke konci jsem měl drobné zdravotní problémy. Teď už ale budu připravený do zápasu od začátku a uvidíme, jestli sval vydrží celý zápas,“ konstatoval Rešetár.

Futsalový svaz chystá na středu bohatý program. „Jelikož ve stejný den hraje od 21 hodin Viktoria Plzeň s Bayernem Mnichov fotbalovou Ligu mistrů, připravili jsme pro fanoušky haly speciální losování o takzvaný zlatý lístek. Z čísel zápasového bulletinu vylosujeme o přestávce jednoho šťastlivce, který získá dvě vstupenky na Bayern a z futsalu může rovnou vyrazit na fotbal,“ sdělil PR manažer Svazu futsalu ČR Michal Pavlík.

Vstupenky na kvalifikační zápas stojí 150 Kč. Děti do 15 let mají vstup zdarma.

