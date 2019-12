„Brno před sezonou posílilo a vyhlásilo útok na play-off. Zatím tomu jeho postavení neodpovídá, ale ve srovnání s minulým ročníkem se jeho hra zlepšila. Proto by se nevyplatilo soupeře podcenit. První zápas v září v Brně (30:26) byl vyrovnaný až do konce,“ říká křídelník Talentu Eduard Wildt.

Utkání 13. kola se hraje v neděli od 10.30 hodin v Městské hale na Slovanech.

Stačili jste už vstřebat únavu ze středečního náročného zápasu v Kopřivnici i z dlouhé cesty?

Ano. Myslím si, že za poslední týdny jsme si už zvykli na zápasový rytmus středa – víkend. Ve čtvrtek jsme měli lehčí trénink, probrali jsme některé věci ze zápasu v Kopřivnici a teď už jsme připravení na Brno.

V Kopřivnici jste po delší době odehrál více minut…

Je to tak. Hrál jsem posledních sedmnáct osmnáct minut. Měl jsem drobné zdravotní problémy, ale už se to lepší a s tím se zvedá i čas strávený na hřišti. Pokud nebudu počítat zápas v Holstebru, kde jsem odehrál čtyřicet minut, tak v extralize je to po dlouhé době můj nejdelší herní čas.

Co říkáte na tlačenici v čele tabulky? První tři mužstva mají stejně bodů a čtvrtý zaostává jen o bod. Pamatujete takovou situaci v polovině základní části?

Asi ne, ale trošku jsem to čekal. Zubří posílilo, Karviná zůstala silná a Dukla už druhou polovinu minulé sezony ukázala kvalitu.

Už ve středu hrajete semifinále Českého poháru s Novým Veselím.

Proti Veselí jde vždy o těžké zápasy – obzvlášť na jejich hřišti, kde je ženou fantastičtí fanoušci. Chceme postoupit do finále. Dlouho nikdo nevyhrál double – pohár i extraligu. Takže to by mohl být náš cíl.

Blíží se zimní přestávka. Těšíte se už na ni?

Síly asi už docházejí, ale to bude stejné u všech mužstev. Do Vánoc chybí ještě dost zápasů a jdou rychle za sebou. Naposledy hrajeme 21. prosince s Duklou. Ale asi všichni se už trošku těšíme na krátké volno. Musíme však zvládnout zbývající zápasy (doma Brno a Dukla, venku Maloměřice a pohár ve Veselí – pozn. aut.).

Řekl vám trenér, kolik musíte získat bodů ze tří zbývajících extraligových zápasů?

Takový cíl nemáme. Jdeme zápas od zápasu, každé jednotlivé utkání chceme vyhrát a nesoustředíme se na nějakou bodovou šňůru.