Pět bodů navrch od posledního Hodonína, ale také pět bodů na příčku zajišťující play-off mají házenkářky DHC Plzeň po sobotním utkání v Hodoníně, kde vyhrály 29:23.

Denisa Franzová. | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

„Dva body znamenají hodně, ale ještě není hotovo, co se týče záchrany. I když jsme udělaly velký krok k záchraně, tak stále je to málo, protože náskok pěti bodů není nic. V sobotu hrajeme s Hodonínem znovu, takže se musíme připravit, protože to bude jiný zápas. Musíme hrát koncentrovaně a nepodcenit soupeřky,“ řekla spojka DHC Plzeň Denisa Franzová.