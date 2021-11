Horská v pátečním finále prsařské dvoustovky zaplavala čas 2:19,89 minuty, což byl lepší výkon než ve čtvrtečním semifinále (2:20,04). Zatímco do finále postoupila z 3. místa, v boji o medaile čtyřiadvacetileté plavkyni nestačil zlepšený čas na stupně vítězů. Bronzová Italka Fangiová byla o dvacet setin sekundy lepší než Horská. Po celý průběh finále se držela na páté pozici, ale v závěru na posledních padesáti metrech zrychlila a protlačila se na 4. místo jen setinu sekundy za svým českým rekordem. „Vůbec nevím, jak jsem na tom byla v průběhu závodu. Vím, že Rusky byly přede mnou a všimla jsem si Martiny Carrarové, ale vůbec jsem nevěděla o té druhé Italce, co byla za Ruskami, i když jsem věděla, že s ní budu bojovat asi nejvíc. Samozřejmě mě mrzí, že jsem čtvrtá jen o dvě desetiny, na druhou stranu je to můj zatím nejlepší výsledek, takže nemůžu být nespokojená. Jen mě trochu mrzí, že to nebyl osobák, ale přece jen ten čas jsem si nasadila dost vysoko, takže nebude tak jednoduché ho zlomit,“ okomentovala pro web plaveckého svazu Kristýna Horská.

Kromě prsařského finále Horská v pátek ještě absolvovala rozplavbu a semifinále 200 metrů volným způsobem (necelou půlhodinu po finále 200 m prsa), v němž si ze 4. místa zajistila postup do sobotního finále. „Já si to tak vyzkoušela minulý rok v Makedonii, kde jsem měla také tyhle dvě dvoustovky za sebou přesně ve stejném pořadí a měla jsem tam asi půl hodiny. I tak jsem si tam dokázala zaplavat osobní rekordy na obě dvoustovky. Tak jsem trochu věděla, do čeho jdu, že doplavu prsa a okamžitě musím přepnout hlavu na to, že jdu bojovat o další postup do finále. A to se mi povedlo, vůbec jsem nečekala, že si zaplavu osobní rekord o docela velký kus, protože hranici 2:09 jsem nemohla zlomit pět let, tak jsem strašně ráda, že se mi to povedlo,“ těšilo Horskou.

V Kazani tak při svém třetím startu má v kapse třetí finále. Ve finále polohového závodu na 400 metrů skončila sedmá.

Vynikající představení má za sebou také Ondřej Gemov. Dvaadvacetiletý Plzeňan postoupil ze čtvrtečního semifinále 200 metrů motýlek z 8. místa (1:53,60 min.), ale v pátečním finále doplaval šestý. Navíc výkonem 1:52,69 min. překonal čerstvý český rekord (1:53,52), který teprve od čtvrtka držel Sebastián Luňák.

„Já jsem si tak troufal v hlavě si představovat, že bych to zvládl zaplavat rychleji než v semifinále. Ale že pojedu 1:52 je extrém, to je úplný šílenství. Tohle, kdyby mi někdo řekl, tak se mu asi vysměju. Když to s plaváním začalo být trošku navážno, strašně jsem chtěl zaplavat český rekord. Strašně se mi líbilo, jak to vypadá. Splnil se mi jeden z mých největších sportovních snů. To je na úrovni s olympiádou,“ šokovalo Ondřeje Gemova.